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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Rafael Dudamel; "se acaba lo anecdótico, lo estadístico, pero el punto sigue siendo muy valioso"

Rafael Dudamel; "se acaba lo anecdótico, lo estadístico, pero el punto sigue siendo muy valioso"

El DT del Deportivo Cali, Rafael Dudamel analizó lo que fue el empate a cero goles contra Pereira, en compromiso de la jornada número catorce de la Liga BetPlay II-2026.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 10 de oct, 2026
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Rafael Dudamel, director técnico de Deportivo Cali.
Rafael Dudamel, director técnico de Deportivo Cali.
Foto oficial del Deportivo Cali

Rafael Dudamel analizó lo que fue el empate a cero goles del Deportivo Cali, este sábado, en su visita al Deportivo Pereira en compromiso que correspondió a la jornada número catorce de la Liga BetPlay II-2026.

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En dicho partido, que se efectúo en el estadio Santiago de las Atalayas, en Yopal, el cuadro ‘azucarero’ jugó gran parte del mismo con diez jugadores, tras la expulsión por roja directa de Leyser Chaverra.

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“La verdad es que la expulsión nos cambió todo lo que habíamos trabajado. Once contra once, sentíamos que nos podíamos llevarnos el triunfo. Se nos ha dado en esa adversidad en gran parte del partido con uno menos, y a partir de ahí, quiero valorar el trabajo de los futbolistas que han sostenido el partido, con una que otra posibilidad para ganarlo, pero que sobre todo han defendido el arco en cero”, dijo en primera instancia el DT del cuadro ‘azucarero’ en su charla con los medios de comunicación.

Deportivo Cali se enfrentó al Pereira por la Liga BetPlay II-2026.
Deportivo Cali se enfrentó al Pereira por la Liga BetPlay II-2026.
Foto oficial del Deportivo Cali

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La igualdad en tierras yopaleñas acabó con la seguidilla de victorias del Cali. Pero para Dudamel, lo más importante fue sacar un resultado positivo, en medio de todo lo que sucedió contra el ‘matecaña’, especialmente por ese hombre menos.

“Se acaba aquello anecdótico, lo estadístico, de esa seguilla de partidos ganados, pero el punto sigue siendo muy valioso para nosotros, nos acercamos cada vez más a la clasificación y eso es lo que más me llevo de este partido. Me quedo con el esfuerzo que ha hecho el equipo para sumar un punto”, añadió.

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Otras declaraciones de Rafael Dudamel:

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- Las últimas expulsiones en el Cali

“El aspecto emocional siempre va a ser muy importante dentro de la forma que deba prepararse el jugador para llegar bien al partido. Hoy (sábado) hemos sufrido una expulsión, contra Alianza FC también. Creo que es netamente circunstancial porque el equipo no había venido sufriendo en ese aspecto, se nos ha dado así; lo conversaré para tomarlo en cuenta, pero estoy seguro de que esto nos va a servir de mucho aprendizaje, reacciones que no debemos cometer y que debemos darnos cuenta lo riesgoso que es dejar el equipo con diez”.

Rafael Dudamel en duelo con el Deportivo Cali, por Liga.
Rafael Dudamel en duelo con el Deportivo Cali, por Liga.
Foto: Colprensa.

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- La acción de Leyser Chaverra

“Totalmente, son acciones que no debemos cometer. Son acciones que, en muchas otras ocasiones, podemos poner en riesgo el resultado. El equipo ha tenido una acorde respuesta a esa necesidad, a esa adversidad de jugar en inferioridad numérica. Son lecciones que nos dejan cada partido, y que esto como lo de Gustavo (Cuéllar) contra Alianza no puede ocurrir. Somos seres humanos, nos podemos equivocar, y a partir de allí, vamos a seguir creciendo como equipo, entendiendo lo importante que somos para el plantel y no podemos quedar con un hombre menos".

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