Junior, cerca de fichar a una figura de América de Cali: "Lo estamos cerrando"

Junior de Barranquilla no tuvo su mejor año. En la Liga BetPlay I-2024 , fue séptimo en el 'todos contra todos' y no pudo avanzar a la final, quedando cuarto en su cuadrangular. Posteriormente, en el segundo semestre, culminó sexto en la primera fase, mientras que terminó tercero en su grupo. De esa manera, no pudo disputar ningún título y en Copa BetPlay corrió con la misma suerte.

En dicho torneo, se despidió en octavos de final, luego de caer con Independiente Medellín. Dicha serie quedó 2-2 en el marcador global, pero el 'poderoso' se impuso 4-3 en penaltis. Razón por la que ya piensan en el 2025 y este miércoles 18 de diciembre ha sido un día de mucho movimiento en las toldas del conjunto 'tiburón'. Así lo dio a conocer Fuad Char, máximo accionista del club.

Además de haber confirmado la llegada del defensa central y capitán de Fortaleza, Daniel Rivera , bogotano de 25 años de edad; anunciaron la renovación del guardameta, Jefferson Martínez. Eso sí, las caras nuevas no pararían y se seguirían sumando. Lo que empezó como un rumor, empezó a tomar fuerza y estaría cerca de firmar para la próxima temporada, como un gran refuerzo.

Junior de Barranquilla festeja su victoria, en el último minuto, sobre Deportes Tolima, en la Liga BetPlay II-2024 Twitter Oficial de Junior de Barranquilla

Don Fuad y otros accionistas del equipo, de la mano del director técnico, César Farías, siguen con las gestiones y negociaciones en busca de otros nombres que amplíen y mejoren las opciones en la plantilla. Allí, uno de los futbolistas que suena con fuerza es el mediocampista Harold Rivera, tolimense de 31 años, que termina contrato con América de Cali a finales de diciembre del 2024.

Al respecto, se pronunció Fuad Char, en entrevista con 'El Heraldo'. "Estamos cerrando esa operación", confirmó. En sus declaraciones también reveló que el volante mixto quedará libre una vez se termine su vínculo con América de Cali, escuadra en la que supo ganarse su lugar. Y es que vistiendo la camiseta de los 'diablos rojos', disputó 46 partidos, marcando tres goles y dos asistencias.