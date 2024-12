Junior anunció su primer refuerzo y la hinchada ya lo advirtió: "Se acopla o que se vaya"

Hace un par de minutos, el Junior de Barranquilla anunció a su primer fichaje para el próximo año, en el que también contará con la presencia del guardameta Jefferson Martínez, quien también renovó este miércoles, hasta 2026 , con los ‘tiburones’.

El hombre en mención se trata de Daniel Rivera, defensor bogotano que hace un par de días había arribado a Barranquilla para realizar las pruebas médicas y, ahora, que las aprobó, selló su vínculo contractual con los ‘curramberos’.

“¡DANIEL RIVERA ES TIBURÓN!”, fueron las palabras con las que los barranquilleros confirmaron la noticia, de la que ya se hablaba con insistencia en los últimos días.

No obstante, a pesar de que el bogotano está recién llegado al equipo ‘currambero’, en las redes sociales los hinchas junioristas le hicieron sentir la presión de llegar al conjunto dirigido por César Farías. Hubo mensajes de apoyo y otros de crítica.

Publicidad

“Adáptese enseguida o fuera de aquí”, “paquete, esas contrataciones no son dignas para un club tan grande como mi Junior”, “No autorizo los ‘cachas’ en Junior”, “Yo no le tengo fe”, “y ese quién es” y “esto no es el altiplano, aquí no se come changua ni paloma, aquí se mama es calor y fría”, fueron las palabras de algunos usuarios, no muy conformes con la contratación del central.

¿Qué dijo Daniel Rivera en su llegada a Junior?

Publicidad

Hace unas horas, cuando recién aterrizaba en Barranquilla, el futbolista con paso por Fortaleza atendió a la prensa local, en el aeropuerto; allí habló de sus objetivos con los ‘tiburones’.

“Estoy feliz, contento de poder estar acá, de llegar al Junior. Este es el equipo de toda una región y quiero poder quedar en la historia del club. Yo vengo a aportar trabajo, disciplina, resiliencia y el siempre ir a más. Junior es grande, está acostumbrado a ganar títulos y eso quiero hacer, venir a ganar títulos” , afirmó Daniel Rivera de entrada, dejando claro que viene a ganar en el cuadro ‘currambero’.

Daniel Rivera en Pereira vs Fortaleza - Foto: Colprensa

Sumado a eso, el defensor bogotano reveló las claves de su traspaso al ‘rojiblanco’, que no le perdió pisada y lo contrató por tres años. “Cuando enfrenté al Junior siento que me fue bien, hice cosas buenas y ahí fue donde llamé la atención de ellos. Ahora, la adaptabilidad empieza a partir de la hidratación. Obviamente sé del tema de la humedad que se presenta aquí en la ciudad, también del calor, pero ya no me preocupo por eso; yo vengo es a adaptarme”, dijo Daniel.