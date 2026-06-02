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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / 🔴 Junior vs. Nacional, EN VIVO HOY: minuto a minuto de la final de Liga BetPlay I-2026
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🔴 Junior vs. Nacional, EN VIVO HOY: minuto a minuto de la final de Liga BetPlay I-2026

Este martes, en el estadio Romelio Martínez, en Barranquilla, Junior se enfrentará contra Nacional por el juego de ida de la gran final del fútbol profesional colombiano.

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 2 de jun, 2026
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Junior vs. Nacional - Final de Liga BetPlay I-2026.
Junior vs. Nacional - Final de Liga BetPlay I-2026.
COLPRENSA.
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  • 02:49 p. m. - PREVIA
    Convocados de Nacional

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  • 02:49 p. m. - PREVIA
    Convocados de Junior

  • 02:48 p. m. - PREVIA
    ¿Dónde se juega?

    El juego se llevará a cabo en el estadio Romelio Martínez, en Barranquilla.

  • 02:48 p. m. - PREVIA
    ¿Por dónde ver el juego?

    El encuentro será transmitido por Win Sports.

  • 02:47 p. m. - PREVIA
    ¿A qué hora es el partido?

    La pelota rodará a las 7.30 p.m. (hora Colombia).

  • 02:47 p. m. - PREVIA
    Bienvenidos

    No se pierda ningún detalle del partido entre 'tiburones y 'verdolagas'.

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