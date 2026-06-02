🔴 Junior vs. Nacional, EN VIVO HOY: minuto a minuto de la final de Liga BetPlay I-2026

Convocados de Nacional
Estos son los convocados y el reporte médico de nuestro equipo, previo al juego ante Junior.#VamosTodosJuntos pic.twitter.com/awnihFB5Lg— Atlético Nacional (@nacionaloficial) June 2, 2026
Estos son los convocados y el reporte médico de nuestro equipo, previo al juego ante Junior.#VamosTodosJuntos pic.twitter.com/awnihFB5Lg— Atlético Nacional (@nacionaloficial) June 2, 2026
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El juego se llevará a cabo en el estadio Romelio Martínez, en Barranquilla.
El encuentro será transmitido por Win Sports.
La pelota rodará a las 7.30 p.m. (hora Colombia).
No se pierda ningún detalle del partido entre 'tiburones y 'verdolagas'.
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