La polémica en América vs Medellín, por cambio de decisión en penalti; hubo llamada del VAR

En el inicio del segundo tiempo entre América y Medellín se dio una acción que generó polémica y decisiones divididas, por la decisión del árbitro central José Ortíz.
El defensor del DIM, Joaquín Varela le habría cometido una falta dentro del área a Yani Quintero, lo que hizo que el juez pitara de inmediato un penalti a favor de los ‘escarlatas’.
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Sin embargo, hubo llamado del VAR, del que estaba encargado Nicolás Gallo, y tras la revisión de José Ortíz, el árbitro central decidió cambiar su decisión inicial y no dar la pena máxima.
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Esto generó polémica y opiniones distintas sobre lo ocurrido en esta acción, en la que para algunos si hay imprudencia e infracción de Varela sobre Quintero, mientras que otros mencionan que no alcanza a impactarlo para que cayera dentro del área.
Acá la polémica por penalti no pitado en América vs Medellín:
🚨⚽ El árbitro había sancionado penal a favor del América de Cali, pero tras revisar la jugada en el VAR, decretó que no hubo infracción y reversó su decisión. ¿Fue acertada la decisión?— Win Sports (@WinSportsTV) October 12, 2026
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