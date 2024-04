Leonel Álvarez: "A veces no se toman la molestia de ir al VAR, cuando les conviene"

Luego de empatar 0-0 contra Jaguares, Leonel Álvarez, técnico del Deportivo Pereira, se fue con toda contra el VAR, luego de que Jean Pestaña haya sido expulsado en los minutos finales del primer tiempo. Además de ello, se mostró contento con lo hecho por su equipo.

“Cuando no se puede ganar, lo importante es sumar. Sí miramos el contexto del partido, fue muy accidentado. Jugar con 10 no es fácil, le podíamos dar manejo a la roja, pero a veces no se toman la molestia de ir al VAR, cuando les conviene. Es que eso es lo que pasa. Estos partidos son decisiones, sometimos en gran parte del partido a Jaguares, lo hicimos retroceder con menos hombres, fuimos a encontrar el resultado, se encontraron con un penal y de resto dos o tres apariciones después tuvieron ellos. Me atrevo a decir que nosotros proponíamos más con 10. Contentos por el contexto en cómo los muchachos se entregaron, mantener el cero fue importante y sumar siempre va a ser importante”, declaró en primera instancia el entrenador del cuadro ‘matecaña’.

Por otro lado, habló de la lesión de Carlos Darwin Quintero, quien tuvo que salir en el segundo tiempo, luego de haber sentido alguna molestia física. “Estoy triste por lo de Darwin Quintero porque al calidoso hay que cuidarlo y al no pitarle faltas, él tiene que hacer un esfuerzo de más y los árbitros creen que él se está tirando y él nunca se tira. Es un jugador que propone, que propone fútbol y ahorita recuperarlo es muy importante porque lo necesitamos. Pero esto no es fácil porque a veces recurrimos al VAR, a veces otras no… Cuando conviene, ¿no? Y ahora lo único es seguir trabajando, recuperar a Darwin y a los otros muchachos,que esperamos que el día de mañana el departamento médico no aparezca ninguno con alguna molestia física”, complementó.

Carlos Darwin Quintero en acción de juego contra Jaguares Foto: Colprensa

Otras declaraciones de Leonel Álvarez en rueda de prensa

Publicidad

¿Cómo ve al equipo para los cuadrangulares finales?

"Estamos muy tranquilos de cara a los cuadrangulares finales. De todos los partidos este y el de Pasto hemos sometido al rival en el primer tiempo. Hay desconcentraciones que son normales y que en eso seguimos trabajando, pero nosotros no estamos preocupados para eso. La respuesta ha sido muy buena en ciertos aspectos, a veces nos pegamos de ciertas cositas, pero nosotros tratamos de resolver con trabajo y estamos de acuerdo con ustedes en que hay que volver a recuperar la senda ganadora”.

Sobre la actuación de Jaguares y la actualidad del plantel

“Estamos ahora con todo el plantel a disposición y sin lesiones podemos ser un equipo muy completo. Estamos jugando con el equipo que está disputando temas de descenso y ellos pudieron haber llegado mucho más y se limitaron a meterse atrás porque sabían que teníamos nosotros herramientas para poderles sacar el resultado. La gente tiene que estar muy contenta por la respuesta de estos muchachos”.