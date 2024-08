Liga BetPlay 2024-II: ¿qué fecha arranca hoy?, resultados de los adelantados y más

La Liga BetPlay 2024-II va ‘volando’ y aunque hasta ahora comenzará la fecha 4, ya se han disputado varios encuentros adelantados de otras jornadas, que tiene a algunos equipos con más partidos jugados.

La cuarta jornada del campeonato del futbol colombiano iniciará este viernes 2 de agosto, con un partidazo entre Millonarios y Deportes Tolima, en el estadio El Campín.

¿Cómo se jugará la fecha 4 de la Liga BetPlay 2024-II?

Viernes 2 de agosto

Millonarios vs Tolima – (8:00 p.m.)

Estadio Nemesio Camacho El Campín

Sábado 3 de agosto

Envigado vs Fortaleza – (3:00 p.m.)

Estadio Polideportivo Sur

Publicidad

Jaguares vs Pasto – (5:00 p.m.)

Estadio Jaraguay de Montería

La Equidad vs Once Caldas – (7:20 p.m.)

Estadio Olaya Herrera

Publicidad

Domingo 4 de agosto

Patriotas vs América – (3:30 p.m.)

Estadio La Independencia

Junior vs Alianza FC – (5:45 p.m.)

Estadio Metropolitano

Cali vs Medellín (7:50 p.m.)

Estadio Deportivo Cali

Lunes 5 de agosto

Atlético Nacional vs Águilas Doradas – (8:00 p.m.)

Estadio Atanasio Girardot

Publicidad

Martes 6 de agosto

Pereira vs Boyacá Chicó (8:00 p.m.)

Estadio Hernán Ramírez Villegas

Miércoles 7 de agosto

Bucaramanga vs Santa Fe (7:00 p.m.)

Estadio Alfonso López

Publicidad

¿Por qué se están jugando partidos adelantados en la Liga BetPlay 2024-II?

En los recientes días los hinchas del fútbol colombiano han tenido que ver que equipos como Millonarios, América, Atlético Nacional e Independiente Medellín, disputen juegos que estaban programados para fechas más adelante, esto se debe a que los escenarios deportivos de El Campín, el Pascual Guerrero y el Atanasio Girardot, deberán ser entregados en los próximos días para terminar de alistarlos para el Mundial femenino Sub-20 que será en nuestro país desde el 31 de agosto hasta el 22 de septiembre, por lo que no podrán ser utilizados en ese tiempo.

Por ese motivo, los equipos que ofician como locales en estos estadios, hicieron la petición a la Dimayor, para adelantar la mayoría de los compromisos que tenían por calendario en esas fechas y evitar tener que salir a otras plazas y no poder contar con la mayoría de sus hinchas.

Millonarios vs. Nacional, en acción de juego en el estadio El Campín. Foto: Colprensa

Los partidos que se han jugado con anticipación en la Liga BetPlay 2024-II del fútbol colombiano son los siguientes:

Fecha 6

Millonarios 1-2 Nacional (Danovis Banguero – Joan Castro y Edwin Cardona)

Medellín 1-0 Boyacá Chicó (Marcus Vinícius)

Fecha 7

América 4-0 Envigado (Adrián Ramos, Cristian Barrios, Jáder Quiñónes y Rodrigo Holgado)

Publicidad

Fecha 9

Atlético Nacional 0-1 La Equidad (Felipe Acosta)

Por su parte, en la jornada 3 de la Liga BetPlay 2024-II fueron pospuestos dos partidos, que fueron América vs Tolima y Boyacá Chicó vs Envigado, que aún no han sido confirmados con su nueva programación.