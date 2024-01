Adrián Ramos seguirá vestido de rojo: el experimentado delantero renovó con América

América de Cali entregó este jueves 4 de enero novedades en la presentación de Marcela Gómez como nueva presidenta del club vallecaucano, ya que Adrián Ramos y Luis Paz fueron confirmados para seguir en el elenco 'escarlata'.

Del delantero se dijo en la rueda de prensa que renovó con el equipo hasta el 2024 y que a su vez hará parte del 'staff' administrativo del club. El popular 'Adriancho' pronunció sus primeras declaraciones tras su confirmación en el rojo vallecaucano.

"Darle la bienvenida a Marcela en este nuevo desafío y esperamos que todo le salga bien. Aquí nosotros seremos un apoyo constante dentro y fuera de la cancha y en lo personal contento de poder seguir y de intentar de cambiar la dinámica de América y de volver a ser ese equipo competitivo y que ojalá que con nuestro trabajo en el tiempo se vayan viendo los resultados positivos que tenemos en este nuestro proyecto", pronunció el exjugador del Borussia Dortmund.

Esta noticia sin duda que tiene 'brincando en un pie' a más de un hincha 'escarlata' y todo porque antes de que finalizara el 2023, el propio Adrián Ramos había emitido un comunicado de su marcha del club vallecaucano en redes sociales.

"La verdad había tomado la decisión de no continuar con América y recibí una llamada de Marcela donde quería hablar conmigo y me preguntó cuál era la situación y los motivos del por qué no quería continuar, se los dije y luego ella me explica el proyecto y las intenciones que quiere el club y tuvimos una charla, donde muchas de nuestras intenciones son similares y decidí dejar atrás esa decisión que había tomado, colocarle al lado de ella para trabajar juntos y de pronto el hincha dirá por qué querías irte y días después cambias de decisión. Creo que con la dinámica que veníamos no me sentía a gusto y lo manifesté y al final tenemos que tomar decisiones, había tomado la mía, después de la charla no tenía que convencerme, simplemente al hablar del proyecto, a volver a ese América competitivo, protagonista, y que pueda volver a competencias internacionales y de ese sueño que tiene esa hinchada americana", agregó.

Otras declaraciones de Adrián Ramos

Su relación con el anterior presidente

"Con Mauricio no hubo ninguna diferencia, como dije veníamos en una dinámica y no me identificaba con ella. Esperamos que con nuestras ideas y las de Marcela podamos sumar nuestra experiencia junto con Luis apoyando a los muchachos para que tengamos un equipo competitivo, que en cada partido siempre intente ganar, tener una identidad de juego clara, una identidad de qué jugadores se deben de contratar y que tengan el carácter y el fútbol de para afrontar lo que es el mundo América. Estamos ilusionados y esperamos comenzar de la mejor manera".