De carnaval a desazón: así vivió la afición ‘tiburona’ la derrota 2-0 de Junior contra Fortaleza

Este domingo 11 de febrero, el Junior de Barranquilla visitó a Fortaleza en la capital, a donde la afición ‘tiburona’ cumplió y, entre cientos de aficionados y una fiesta total, trajo el carnaval hasta Bogotá.

Desde el primer minuto se sintió el apoyo y presión por parte del cuadro ‘currambero’, al que no le faltaron los gritos de aliento desde unas tribunas repletas en el estadio Metropolitano de Techo. Cientos de hinchas vinieron vestidos de marimondas, otros bañados de harina y, como era de esperarse, cada uno con la casaca del Junior.

Y es que, ni el gol tempranero de Fortaleza apagó la fiesta en el ‘Metro’ de Bogotá, escenario al que los hinchas junioristas hicieron su casa y lo vistieron completamente de rojo y blanco. “Junior, Junior, Junior” gritaban desde las tribunas los aficionados, que entre aplausos y cánticos nunca perdieron la esperanza de igualar.

Los capitalinos fueron un rival difícil de roer y, con la pelota en los pies, durante varios tramos del partido silenciaron a una afición que no paraba de alentar. Sin embargo, con cada acción errada por parte de los ‘amix’, se sentía esa sensación de alivio en las gradas.

Publicidad

Como en todo carnaval de Barranquilla, el principal aliado es el sol, mismo que no se ausentó en la capital durante todo el compromiso. Casi que parecía este Junior vs. Fortaleza como si se estuviera jugando en la ‘arenosa’, y sí daba la percepción, pero no; era una Bogotá pintada de la moda ‘currambera’ que solo se hizo sentir en las tribunas, porque en la cancha los protagonistas quedaron debiendo.

Fortaleza y Junior en la liga del fútbol colombiano. Colprensa.

Con la segunda anotación de Fortaleza, la paciencia se acabó y, con cara de muy pocos amigos, los junioristas empezaron a abandonar el estadio antes del final del compromiso. Ya no eran cánticos de alegría y animación, por el contrario, reproches por la pobre actuación mostrada en cancha.

Al final del partido, solo quedó el folclor de una afición ‘tiburona’ en modo carnaval, pero que se fue del Metropolitano de Techo con las ganas de ver al Junior ganar en tierras capitalinas frente a una de las grandes sorpresas del campeonato.