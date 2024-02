¿Qué es de la vida de Osman 'Fosforito' López, exjugador de Millonarios y de la Selección Colombia?

Osman 'el Fosforito' López fue futbolista profesional entre 1991 y 2004. El nacido en Buenaventura, en el Valle del Cauca, se hizo conocer en el ambiente de nuestro país gracias a su paso por Millonarios, club en el que se formó en las divisiones menores y en el que trascendió por ser un defensa central de presencia física, de buen juego aéreo, serio y rendidor.

Además de esto, en su mejor momento el 'Fosforito', apodo que le acuñaron por el color rojizo de su cabello, hizo parte de la Selección Colombia de mayores, bajo la orientación de Hernán Darío 'el Bolillo' Gómez. Incluso, en un partido en el estadio Metropolitano frente a Perú, el zaguero se lesionó de gravedad de su rodilla derecha.

Osman López en Estados Unidos. Archivo particular

Pero qué es de la vida de Osman López. Al vallecaucano, de 53 años, lo ubicamos en la ciudad de Dallas, en Estados Unidos, en donde se radicó desde hace siete años aproximadamente. Y como apasionado del fútbol que es, 'Fosforito' López sigue ligado al mundo del balón.

"Saludos para todos allá en Colombia, de mí les cuento que pertenezco al equipo de trabajo de la Academia Educativa y Deportiva Alpha Forms, siendo el entrenador de su equipo semi-profesional. Con Racing Dallas jugamos la Liga UPSL, el campeón juega la USA CUP, que es con los equipos de la MLS", dijo López en primera instancia en su charla con Gol Caracol.

Osman 'Fosforito' López, en una conversación con niños futbolistas. COLPRENSA

El exjugador de los 'embajadores', de Deportes Tolima y de Cúcuta Deportivo, entre otros, ha aprovechado su presencia en territorio estadounidense para prepararse y estudiar, algo que siempre ha estado en su proyecto de vida. "La preparación académica y la experiencia es el camino que te llevan para cumplir los objetivos. Estoy terminando Maestría Entrenamiento Deportivo con la Umecit, mejorando el inglés y proyectando para tener la Licencia PRO USA", comentó el buen Osman.

López también se ha puesto nuevas metas a corto y mediano plazo. Por eso aseguró que "yo me visualizo y me veo llegando a las altas esferas del mundo futbolero. Ya lo conseguí como jugador y ahora quiero ir al máximo como técnico y dirigente. Esperar que en el camino se puedan abrir más oportunidades bien sea en mi país o acá en Estados Unidos, donde he encontrado muchas cosas buenas que me fortalecen".

Osman López de ultimo de izquierda a derecha con su equipo en Estados Unidos. Archivo particular

Osman 'Fosforito' López y su amor por Millonarios

¿Qué quedó después del fútbol profesional?

"Lindas experiencias, vivencias, recuerdos. Sin embargo, el jugar profesional no te garantiza que vas a quedar con prevendas o algo parecido. Hay que trabajar y prepararse. Todo esto creo yo que va muy ligado al comportamiento que uno tenga, a la proyección y a la forma en que asimiles la vida después del retiro".

¿Y sigue lo que pasa en Millonarios?

"No me desprendo de mi equipo amado que es Millonarios. Admirando lo realizado por Tito (Alberto Gamero), de todo su cuerpo técnico, que en varios casos fueron mis compañeros. También siguiendo la labor de los dirigentes, de la forma como se maneja una institución. La verdad que es ejemplo a seguir".

¿En qué equipos jugó Osman 'Fosforito' López?

Osman 'Fosforito' López jugó fútbol profesional en clubes de Colombia, Paraguay y de Venezuela. En nuestro país defendió los colores de equipos de la A y de la B.