Llaneros y Unión Magdalena se juegan los restos, con Real Cartagena con los ojos puestos

Los descendidos ya están definidos: Patriotas y Jaguares jugarán en Segunda División, en 2025. Sin embargo, el Torneo BetPlay aún no ha dado a conocer los dos clubes que ascenderán. De hecho, se ha generado cierta polémica por la manera en que puede culminar. Pero, por ahora, Unión Magdalena y Llaneros disputarán la final del segundo semestre, tras ser los mejores de sus grupos.

En la ida, los samarios no tuvieron problema y se impusieron con un contundente 4-0 . Allí, los autores de los goles fueron Cristian Sención, Ruyeri Blanco y Jannenson Sarmiento, quien marcó un doblete. Esto causó que se desatara una fiesta en el estadio Sierra Nevada, de la ciudad de Santa Marta, donde la ilusión de volver a Primera está más latente que nunca. Pero no será nada fácil.

El cuadro de Villavicencio ha sido el mejor del año, luego de haber ganado el Torneo BetPlay I-2024 y llegar a esta instancia definitiva. Razón por la que espera sacar la casta en su 'casa' e ir por la épica, que le amargue los planes a Unión Magdalena. Eso sí, hay otro en discordia y por el que se abrió el debate. Estamos hablando de Real Cartagena, que podría decir presente en el repechaje.

Para ello, se deberá dar una serie de resultados. Por eso, jugadores, cuerpo técnico, directivos e hinchas estarán con los ojos bien puestos en dicha serie. No obstante, no son los únicos atentos, ya que, de seguro, los amantes del fútbol colombiano no se querrán perder ni un solo minuto de lo que suceda en la cancha del estadio Bello Horizonte Rey Pelé, que será una 'caldera' en las gradas.

Programación de Llaneros vs. Unión Magdalena, por el Torneo BetPlay II-2024

Día: martes 3 de diciembre.

Hora: 8:00 p.m. (Colombia).

Estadio: Bello Horizonte Rey Pelé.

Jornada: final de vuelta.

Transmisión: televisión cerrada.

Llaneros y Unión Magdalena se enfrentan este martes en la finalísima del Torneo Betplay II-2024. Foto: Colprensa

Designaciones arbitrales para la final de vuelta del Torneo BetPlay II-2024

Árbitro: José Ortiz (Norte).

Asistente Nro. 1: John León (Caldas).

Asistente Nro. 2: Andrés Martínez (Bogotá).

Cuarto árbitro: Javier Villa (Antioquia).

VAR: John Perdomo (Huila).

AVAR: Luis Trujillo (Valle).

Declaraciones de Jorge Luis Pinto, entrenador de Unión Magdalena

Contentos de estar en una final, es atractivo, bonito y pensamos que podemos sacar el juego adelante; estamos motivados y queremos el título Jorge Luis Pinto, técnico del 'ciclón bananero'

Declaraciones de Pedro Depablos, técnico de Llaneros

Hemos hecho cosas importantes en el año, afrontaremos el partido con inteligencia y firmeza Pedro Depablos, D.T. del club de Villavicencio

Unión Magdalena y Llaneros juegan la final del Torneo BetPlay II-2024, donde la ida es en el estadio Sierra Nevada Facebook Oficial de Llaneros

¿Qué pasa si uno u otro es campeón del Torneo BetPlay II-2024?

Llaneros campeón del segundo semestre

Llaneros ascenderá de inmediato y se jugará el repechaje entre Unión Magdalena y Real Cartagena.

Unión Magdalena campeón del segundo semestre

Se deberá jugar la Gran Final entre Unión y Llaneros para definir el ascenso y se desglosan otras posibilidades.

Llaneros campeón de la gran final y primero en reclasificación

El primer cupo de ascenso será de Llaneros y el segundo cupo se definirá en el repechaje entre Unión Magdalena y Real Cartagena.

Unión Magdalena campeón de la Gran Final y primero en reclasificación

Unión Magdalena ascenderá y el segundo cupo se definirá mediante el repechaje entre Llaneros y Real Cartagena.