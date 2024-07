Luis Fernando Montoya: "Once Caldas no se pensaba que saliera campeón de Copa Libertadores"

En una entrevista exclusiva, el técnico Luis Fernando Montoya, campeón con Once Caldas de la Copa Libertadores tras superar a Boca Juniors, de Argentina, le contó a Javier Hernández Bonnet detalles desconocidos e íntimos de semejante logro en el fútbol internacional y que marcó un hito para Colombia.

Volviendo al tema de Carlos Bianchi, DT de Boca Juniors, ¿es cierto que 'Panelo' (Carlos Valencia) y usted se fueron a ver qué había apuntado por ahí en una charla técnica, es decir, una especie de espionaje?

"Yo lo hice, sí. Con la compañía de 'Panelo' yo lo hice, y en el papel blanco, no se veía nada. No me quisieron prestar las llaves para dictar la charla técnica ahí. Cosa de que nadie sabía, quién manejaba las llaves de eso de Carlos Bianchi, y yo lo hacía por aprender. Yo lo hacía no pensando que me iba a tocar contra Boca, sino por aprender. Cuando después, con el tiempo, a los 3 meses, cuatro meses, regresamos...A mí me preguntaron: ¿a quién quería enfrentar? Sí River o Boca, y yo al que lo ha ganado todo, que era Boca".

Juan Carlos Henao, guardameta del Once Caldas. Foto: AFP.

Javier Hernández Bonnet celebra, junto a Luis Fernando Montoya, el aniversario 20 del título de Once Caldas en la Copa Libertadores Archivo de Gol Caracol

¿Es un Boca Juniors muy distinto al de hoy, ese era un súper campeón, distinto al River Plate de ese entonces?

"Boca Juniors fue campeón 2 años, 3 años seguidos de Copa Libertadores y 2 años de Copa Intercontinental. Yo lo quería porque era el equipo que más se prestaba al fútbol de Once Caldas. Tenía hombres maduros en defensa, a partir del medio para arriba ofensivos, estaban delanteros complicados. River Plate era un equipo me tocaba más la pelota y me iba a clavar más de una vez".

¿Era un juego de espejos lo que usted montó?

"Claro. Boca lo había ganado todo, Sí, y era el equipo que más temíamos".

Hay otra historia que yo creo que me puede confirmar todo lo que ha derivado cuando ustedes van al Morumbi. Hay una pancarta de los hinchas de Sao Paulo anunciando su viaje a Japón como campeones de la Copa Libertadores...

"Sí, ellos se sentían campeones, pero no fue eso lo que nos impactó. Nos impactó la cancha, la afición. Y había algo que yo nunca había visto, en el camerino lo pusieron. Una ancheta o dos anchetas llenas de frutas. Cosa que yo nunca había visto, digo, ¡guau!... nosotros no estábamos preparados para tanta cosa bonita. No digamos que envenenadas, pero sí impacta".

Perdón que le interrumpa digo fruta envenenada, Porque esa fue una de las teorías en el Mundial del 94 con las famosas naranjas que mandaron al camerino de Colombia antes del partido con Estados Unidos...

"Correcto, es más; yo me atrevo a decir que en ningún camerino de Colombia nunca había frutas, y eso fue algo que impactó a los jugadores, y a mí también...".

¿Holocausto, barra de Once Caldas, quería montar una pancarta en el estadio y usted no dejó?

"Decir que ya somos campeones y eso no es así, los partidos hay que jugarlos, y lo que yo le digo, Javier, yo todo esperaba del Once Caldas; menos que saliera campeón. Esto fue una guerra de gladiadores, digámoslo así, porque el equipo Once Caldas no era el mejor, hombre por hombre. Entonces, ahí donde uno se pregunta: ¿qué pasa con nuestro jugador?"

¿Cuál fue la teoría suya para poder convencer a esos jugadores?

"No son los mejores, hombre por hombre, como los constituye en un equipo, Entonces.

yo les dije, muchachos, ¿ustedes no quisieran que los hijos de ustedes cuando lleguen a la escuela o al colegio digan 'mi papá fue campeón'? ¿Cómo se sentirían ustedes orgullosos de eso? Ya se quitó todo lo demás, trabajo en la cabeza fue lo que se hizo".

¿Quién era el jugador clave para usted en la cancha que interpretaba todo lo que usted como técnico quería?

"Juan Carlos Henao, sí; pero también Rubén Dario Velázquez, el volante de marca, ese empujaba y si había que darle a alguno; ese le daba".