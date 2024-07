Juan Carlos Henao: "Esa Libertadores de 2004 no solo me marcó a mí, sino a toda Manizales"

Este domingo 30 de junio, Juan Carlos Henao otorgó una entrevista exclusiva para Javier Hernández Bonnet, director general de Gol Caracol, donde recordaron todas las vivencias de aquel título en la Copa Libertadores de 2004.

Enfatizando en los buenos momentos y especiales recuerdos que le dejó aquella final, el guardameta colombiano afirmó que para aquel partido todo se manejo con la mayor concentración del caso. Tanto, que dejó a un lado a su familia, enfocándose únicamente en el título de Copa.

“Uno tiene que olvidarse de todo, inclusive de la señora, de los padres, de todo; hay que vivir el momento, de hecho, yo me acordé cuando habíamos ganado la copa y que estaban celebrando, me fui a buscarlos y casi no los encuentro, pero ya me ubiqué un poquito y pude compartir con ellos esa alegría tan grande”, dijo Juan Carlos Henao, dejando en claro la gran alegría que le generó el haber ganado dicho trofeo.

Y es que, para el arquero del ‘blanco blanco’ esto es una vivencia que quedará para siempre en el recuerdo de todos, inclusive de la gente manizaleña, que estuvo al lado del equipo siempre, con la ilusión intacta de lograr la gesta histórica y más frente a un multicampeón continental como lo es Boca Juniors.

Juan Carlos Henao, guardameta campeón con el Once Caldas en la Copa Libertadores de 2004. Foto: AFP.

“Estos momentos son únicos no solo para mi carrera, sino para la vida de todos los manizaleños. Esto que fue hace 20 años, parece que hubiera sido ayer”, concluyó Juan Carlos Henao, en la entrevista exclusiva para Gol Caracol.

El guardameta nuevamente volvió a visitar el estadio donde se hizo figura en la tanda de penaltis para conseguir la primera Copa Libertadores de Once Caldas en su historia y la segunda para el fútbol colombiano, en aquel momento.

Ahora, tras 20 años del hito, nuevamente Henao recuerda lo que fue esa noche del 1 de julio de 2004.