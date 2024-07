Luis Fernando Montoya y su título de Copa Libertadores con Once Caldas: secretos de la gloria

Este 1 de julio de 2024 se conmemoraron veinte años del título de Once Caldas en la Copa Libertadores, al vencer a Boca Juniors, de Argentina, y así vienen recuerdos lindos para todos en el fútbol colombiano. Y en ese sentido, Gol Caracol no dejó pasar por encima tal fecha.

Así, nuestro director general, Javier Hernández Bonnet, director general de Gol Caracol, tuvo una charla exclusiva con Luis Fernando Montoya, técnico de los blancos de Manizales que marcó un hito y quedó para siempre para el recuerdo.

Le voy a preguntar al profe Montoya por cosas puntuales que no se conocen de la intimidad del título de Copa Libertadores del Once Caldas. ¿Es verdad que el día del partido en la finca de concentración usted les puso música ranchera, música de despecho a los jugadores y les dio mucho café?

"Sí, porque yo sabía que a Juan Carlos Henao, que era vital para ese partido, le gustaba mucho esa música. Les dije: 'póngale la música que ellos quisieran. Además se tomaba mucho café. Ya después dentro de una charla, había mucho temor, mucho miedo, mucha angustia por lo que podía pasar en el partido. Todo esto, pues intentamos hacer un lavado de cerebro y ellos a mí también".

La panela les iba a dar mucha energía, le dije al médico que me consiguiera eso y ya

Cuando Arnulfo Valentierra falla la pena máxima ¿Usted qué pensó?

"Uyy, se me vino el mundo encima, porque yo estaba preocupado, como mis jugadores, viendo que el líder de esto (de los penaltis) lo botaba. Yo dije esto se vino al piso. Cuando veo que patea el primero de Boca y lo falla; yo dije, lo equilibramos.

¿Ahí ya empezó a pensar en el título?

"No porque yo no pensé en títulos, hasta que yo vi que el árbitro pitó. Yo dije, cumplimos, yo creo que los jugadores tienen que sentirse contentos, orgullosos hasta ahí. De que un equipo tan humilde hubiera logrado la Copa Libertadores. Al final, fue todo el desenlace alegra que todos sabemos".

Profe por ahí hay un secreto que solo usted lo puede revelar. ¿Es cierto que usted tenía unos pantaloncillos rotos que se ponía como amuleto?

"Sí, eran azules. Siempre me ha gustado el color azul, porque es el color que me da vida y alegría. Y ese día, Adriana, ella me ponía la ropa y no me empacó los interiores. Entonces, Adriana estaba en el apartamento, yo la llamé y le dije a Adriana, cuadra lo de los interiores, no soy capaz, tráeme los pantaloncillos azules. Y ella me los mandó, y me los puse en el camerino. Eso es verdad".

Javier Hernández Bonnet y Luis Fernando Montoya, en entrevista para Noticias Caracol Archivo de Gol Caracol

¿Cómo también es verdad que Panelo le dijo a usted, venga, tomemos una foto con Bianchiy usted le dijo, no...?

"Yo le dije (a Panelo Valencia) él algún día se la toma conmigo, no sabía por qué estaba diciendo eso; yo era orgulloso. He sido orgulloso. Yo le dije, bueno, porque él tiene los mismos valores que tengo yo. Yo no me voy a tomar la foto con él; algún día él se la va a tomar conmigo. Carlos Bianchi vino acá y me dijo: "profe, yo me quiero la foto con usted". Y yo le dije bueno".