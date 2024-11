Luis Marquínez: "Ayer prácticamente me gradué, lo lindo es que aprendí una gran lección"

Luis Marquínez fue la gran figura en el empate a un gol en la visita de Nacional contra Pereira el jueves anterior. Si bien se equivocó en el gol de los 'matecañas', el joven golero del 'verdolaga' supo rehacerse con grandes atajadas después y ayudar a su equipo a sumar un punto en el compromiso de la jornada 17 de la Liga Betplay II-2024.

Precisamente con 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', dialogaron con el guardameta y allí dio sus reacciones de lo que fue su actuación bajo los tres palos en el Hernán Ramírez Villegas. Entre sus frases destacas, Marquínez afirmó que se graduó en el duelo del jueves. El arquero tuvo tapadas de todo tipo.

- ¿Cómo hace uno para reponerse y terminar siendo la figura del partido?

"Lo primordial aquí es siempre mantener la calma, primero sabiendo que tengo grandes capacidades para sobreponerme ante la situación. Son cosas que pasan, Nacional es un equipo que por sus características de juego siempre van a haber esos errores y no me voy a quedar ahí, tengo que seguir pensando en lo que el equipo necesita".

-¿Cuál fue la mejor atajada en el partido contra Pereira?

"Yo creo que me quedo con la de cabeza, eso lo venimos haciendo con el 'profe' Milton diario, esas jugadas en las que uno no tiene buena posición pero siempre hay que tener una buena orientación, tratar de leer la jugada. Me quedo con esa porque fue la más difícil. Aunque la de afuera también fue un poco complicada porque en lo último se me movió el balón, pero creo que con la agilidad y la rapidez que manejo pude reaccionar de la mejor manera y enviarla al tiro de esquina".

Pereira vs. Nacional en acción de juego por la Liga Betplay II-2024. Foto: Colprensa

- Las lecciones aprendidas

"Ayer (jueves) me gradué prácticamente para ser futbolista profesional, creo que lo lindo de esto es que aprendí una gran lección, ya me había pasado antes en el Sudamericano, a Uruguay, por un error mío terminamos abajo y creo ese día aprendí tantas cosas, me vi quedado pensando si podía hace algo más, y lo que me pasó ayer me hizo recordar aquella vez. De una vez cambié el chip, la mentalidad en el partido y supe reponerme a esa adversidad".

- Su juego con los pies

"Es algo que ya traía, pero habían pequeñas cosas que hacían falta, pero ya era un juego que tenía. Antes de ser arquero también jugaba, lo hacía de lateral y de central. Tengo un don, me lo inculcaron, era un arquero que me gustaba quedarme en los tres palos y vivir allá y un entrenador me gritó que sino me movía me iban a caer los tres palos encima y desde ese día comencé a cambiar con mi método de jugar con los pies y poco a poco lo fue cogiendo. Ayer (jueves) pasó lo que tenía que pasar y me acordé de eso, hay que vivir la vida al límite y disfrutar cada momento como si fuera el último".

-Admiración para David Ospina

"Tengo una pasión muy grande, estar en Nacional es algo muy bonito para mí , muy especial poder compartir con mis compañeros, el fútbol es la medicina mía y cada vez que vengo a entrenar me entreno y disfruto; esa es mi pasión. Día a día aprendo, con David (Ospina) antes lo veía lejos y ahora lo tengo cerca, lo que él me diga lo tomo, es un orgullo tenerlo a él, me ha dicho que tengo un talento y un don, antes lo veía por la tele y ahora lo tengo cerca. Estar en Nacional es algo muy bonito que le puede pasar a alguien como yo. Es mi camino a seguir, no decaerme por nada, siempre demostrar de qué estoy hecho".

David Ospina con Atlético Nacional - Foto: Nacional Oficial

¿Cómo es la competencia con David Ospina?

"Es una competencia muy sana, aparte de lo personal y de lo deportivo, todos tenemos la convicción de de estar ahí, y él siempre nos ha dicho de que el que le toque, los de afuera los vamos a apoyar. Día a día nos divertimos, nos apoyamos de la misma manera, compartimos juntos y él con sus enseñanzas y su humildad, esa nos llena como persona. El competir por un puesto humildemente, al que le toque va dar lo mejor para el equipo, su granito de arena, es importante".

Se anima a patear un tiro libre...

"Sí, me toca, toca, yo por mi equipo voy a dar todo, si me toca jugar de central.. Condiciones tengo, pero hay mejorar la pegada porque a veces pateo muy duro, lo practicamos con él (René Higuita)".

- Se habla con Kevin Mier...

"Sí de vez en cuando hablo con él, es un hermano para mí porque me veo reflejado en el él, de cómo empezó, de esa confianza que fue cogiendo poco a poco con los partidos y el hoy me dice que tengo que ser el siguiente, que tengo que estar ahí, que confía en mis capacidades, el día que se me fue me dijo que aprovechara al máximo".

Kevin Mier, arquero colombiano del Cruz Azul de México - Foto: Jam Media/Getty Images