Efraín Juárez respaldó a Luis Marquínez: "Jamás juzgamos por errores, el grupo lo apoyó"

Nacional sumó un nuevo punto de visitante, luego de empatar 1-1 frente al Pereira en el Hernán Ramírez Villegas, de la capital de Risaralda. El conjunto verdolaga llegó a 10 partidos consecutivos sin perder y su última caída data del 23 de septiembre, cuando cayeron 1-0 con Bucaramanga.

Una de las grandes figuras del partido fue el arquero Luis Marquínez, quien estuvo involucrado directamente en el gol de los ‘matecañas’, cometiendo el error de perder la pelota en un intento de regate en su área. Sin embargo, en el transcurso del encuentro fue la gran figura de los ‘verdolagas’, con un par de atajadas decisivas para el triunfo.

Luego de la igualdad en la ‘Capital del Otún’, Efraín Juárez se refirió a la actuación del joven portero de 21 años, que fue capaz de reponerse al golpe del gol recibido para después ser el héroe de los antioqueños.

Luis Marquínez, guardameta de Nacional, fue una de las figuras en duelo contra Pasto. Foto: Colprensa.

“Hay que corregir detalles. Fue un gran espectáculo. A Luis Marquínez lo felicité, porque es un joven que está aprendiendo. Hoy sí es un jugador profesional, porque hasta que no tengas esos errores, no maduras. Le dije que si la rechazaba, conmigo no jugaba más y tuvo la confianza de seguir jugando. Eso es de felicitar, tiene un temple y una calidad. Todo el grupo lo apoyó, jamás juzgamos por errores. Que experimente, evalúe y mejore”, fueron las palabras que dejó el timonel mexicano por lo hecho por su arquero. Una de las imágenes del partido, la protagonizaron los jugadores de Nacional, que fueron a apoyar a su compañero, luego de cometer el error.

Más palabras de Efraín Juárez:

Rotación en la nómina de Nacional

“Tengo 26 jugadores que todos los días compiten, no hay suplentes, ni titulares. Quiero felicitar a todo mi grupo, estoy orgulloso de la manera en que se entregan. Fuimos por el partido desde el minuto uno”.

Las palabras a sus dirigidos

“Vamos partido a partido y las formas importan, la manera en qué empatamos el partido pasado y este, no nos deja ningún reproche dentro del vestuario. Llevamos varios partidos sin perder, pero no sacamos pecho, somos humildes y seguimos trabajando”.