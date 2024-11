Jhon Durán, 'picante': "Si a la gente no le gusta como soy, ya ese no es mi problema"

Jhon Jáder Durán sigue dando de qué hablar. En esta ocasión, el colombiano se refirió a las diferentes críticas en su contra, especialmente, por el temperamento y carácter que ha mostrado durante el último tiempo.

No obstante, el joven goleador de 20 años se mantuvo firme en su postura y afirmó que “no es moneda de oro para caerle bien a todo el mundo”. Esto, en una entrevista con ‘ESPN’.

“Uno es seguro de sí mismo, siempre he vivido así y le digo las cosas a quien se las tengo que decir, quizá a algunos no les gusta, ese no es mi problema; yo soy así. Sigo trabajando, las malas rachas y las buenas son parte del juego. Es trabajo, hay que aprender a saber trabajar, comportarse como una persona más del plantel, lo que decida el míster y cuando toque participar. Lo colectivo lleva a lo personal”, indicó de entrada el futbolista de Aston Villa, quien le ‘cantó la tabla’ a todos sus críticos.

Sumado a eso, también se refirió a las comparaciones que le hacen con Falcao García, hecho que lo deja muy contento y motivado: “El futuro no sabemos, para mí soy del presente. Compararme con Falcao es una locura, ha hecho mucho, claro que quiero sobrepasar lo que ha hecho, no hay margen de comparación. Es importante haber tenido su enseñanza, estoy demasiado agradecido con él, quiero que me quede esa amistad para toda la vida”.

*Otras declaraciones de Jhon Jáder Durán:

¿A Durán le ‘pega’ duro la fama?

“Sigo siendo igual. Hay personas que no me conocen y hablan, hablar de afuera es muy fácil. Estoy contento de no cambiar, los logros y el dinero son momentáneos”.

¿Cómo analiza la presente temporada con el Aston Villa?

“Para estar donde estamos hay que trabajar. Es normal el cansancio a veces, pero tomamos un descanso y seguimos trabajando para llevar al equipo a lo más alto. Estamos haciendo un buen papel. Trabajo para mí, para mi familia. Sigo trabajando tranquilo, trabajo para los malos momentos que en algún momento van a llegar”.

¿Cómo describiría tener al ‘Dibu’ de compañero?

"Es un compañero más del equipo, tiene una buena personalidad, sigue siendo un compañero más, siempre tiene palabras de aliento. Es un sueño compartir con grandes jugadores, estar todos unidos para pelear por el país, es gratificante para mí”.

¿Ve a Colombia en la Copa del Mundo 2026?

“La gente está contenta, los jugadores están contentos; todos queremos llegar al Mundial”.