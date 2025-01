Luisa Agudelo quiere ser grande: "Ojalá salga algo en el exterior cuando cumpla 18 años"

Luisa Agudelo se ha convertido en una de las figuras del fútbol femenino de Colombia, en especial por sus reiteradas actuaciones con las selecciones Sub-17 y Sub-20, en Mundiales, Sudamericanos y más, algo que la ha llevado a llevarse las miradas de los fanáticos del balompié de nuestro país.

Por eso, y por el título que consiguió en la Liga en 2024 con el Deportivo Cali, con apenas 17 años ya tiene un importante recorrido deportivo y la pone como una de las joyas con un prometedor futuro.

“Mucha felicidad, el trabajo que tuvimos el 2024 con mis compañeras del Deportivo Cali fue muy bueno, feliz, el trabajo está saliendo, seguir apretando porque no queda aquí. Muy contenta que pudiera conseguir este título con un gran equipo, felicidad estar con ellas, con tan poca nómina por lesiones que hubo, fue un reto bastante grande y gracias a Dios se logró”, comenzó diciendo Luisa Agudelo en una entrevista con Gol Caracol en un evento de Acolfutpro en Bogotá, sobre lo que fue el año anterior a nivel de club.

¿Seguirá Luisa Agudelo en el Deportivo Cali?

La respuesta de la arquera fue contundente y positiva, ya que por el momento está “enfocada” en lo que pueda seguir cosechando con el cuadro vallecaucano, que ha sido uno de los clubes más importantes del fútbol femenino colombiano.

“Seguir con mi equipo, el Deportivo Cali, pero Dios quiera salga algo cuando cumpla la mayoría de edad, pero ahora sigo enfocada y concentrada en todo lo que viene. Además, poderme ganar un cupo en la Copa América que es un sueño y seguir trabajando fuerte”, confesó Luisa Agudelo en la charla con este portal sobre su visión para este 2025 a nivel deportivo.

Para terminar, la joven arquera decidió analizar lo que fue su nivel con las categorías menores de la Selección Colombia femenina y su ya acercamiento con la de mayores, donde el entrenador Ángelo Marsiglia la conoce.

Luisa Agudelo con Selección Colombia en el Mundial femenino Sub-17 - Foto: Buda Mendes - FIFA/FIFA via Getty Images

“A nivel de Selección el 2024 fue de mucha enseñanza, de todo se aprendió, de todo hubo algo, de verdad que muy contenta, me sirve ara mejorar a mí y todo el equipo, estamos en ese proceso. Ángelo fue mi profesor en inferiores de Selección Valle, me conoce desde chiquita, he convivido con las jugadoras y el cuerpo técnico ya. Yo creo que es seguir trabajando, eso lo da todo, dar lo mejor de mí eso da frutos y esperar lo que Dios quiera”, finalizó Luisa Agudelo.

De hecho, en este momento la joven arquera se encuentra concentrada con la Selección Colombia en su sede en Bogotá, en unos trabajos de preparación de la 'tricolor' de mayores, por lo que de a poco va fogueándose cada vez más con el alto nivel del equipo absoluto de nuestro país.