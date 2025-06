Luto en el fútbol colombiano: falleció histórico campeón con el América de Cali

Este martes 3 de junio, la Dimayor confirmó el fallecimiento de Reinel Ruiz, exarquero con recordado paso por el América de Cali en la década de los 80s. La noticia también fue confirmada en sus redes sociales por sus familiares.

"La División Mayor del Fútbol Colombiano –DIMAYOR–, en cabeza de su presidente, Carlos Mario Zuluaga Pérez, y los 36 clubes afiliados, lamentan profundamente el fallecimiento de Reynel Ruíz, exguardameta del Fútbol Profesional Colombiano. Ruíz defendió los colores de varios clubes del país como Deportes Quindío, Deportivo Pereira, América de Cali, equipo con el cual se consagró campeón en 1985 y 1986. Su trayectoria en el arco es recordada con respeto y admiración por la familia del fútbol colombiano. La DIMAYOR extiende sus más sinceras condolencias a sus familiares, amigos, excompañeros y seres queridos en este difícil momento", se lee en el comunicado que compartió el ente rector del balompié de nuestro país.

En las redes sociales también se viralizó un cartel que publicaron sus allegados. “Hay quienes traen al mundo una luz tan grande que incluso después de haberse ido su luz permanece, hoy me lleno de esperanza por algún día encontrarte de nuevo”, se lee en el anuncio.

Reinel Ruiz y el insólito gol por el que es recordado

En 1989, en su regreso al Deportivo Pereira, Ruiz fue titular en un partido contra Santa Fe y protagonizó un 'gol fantasma'. El guardameta chocó con un compañero, un jugador 'cardenal' remató y Reinel reaccionó y logró sacar la pelota en la línea. El juez central dio la acción como anotación, mientras que el línea no estuvo de acuerdo y no estaba seguro. Los mismos jugadores del equipo bogotano le manifestaron al colegiado que la pelota nunca ingresó, pero no lo convencieron y sí valió en el marcador.