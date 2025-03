Mario Vanemerak: "Nacional es el más grande hoy, no hay argumentos para pelear"

Aún este jueves se siguen sintiendo los ecos que quedaron después de la salida por la puerta de atrás de la Copa Sudamericana 2025 de Millonarios, que perdió 1-0 con Once Caldas , en el estadio Palogrande y dejó a sus seguidores con una nueva tristeza, al no poder tener participación a nivel internacional en la presente temporada.

Ese fue el tema tratado en 'Jugada Maestra', de la plataforma Ditu , por parte de Javier Hernández Bonnet, director general de Gol Caracol, y su invitado Mario Vanemerak, que habló con claridad de los 'embajadores'. Además de Carlos de la Pava y el comentarista Esteban Jaramillo.

El exjugador y entrenador argentino fue de frente y dijo inicialmente que “siento tristeza porque uno puede perder un partido, pero hay formas de perder (…) Parecía un equipo de barrio, jugando en el barro. Mejor que quedó eliminado Millonarios, porque hubiésemos hecho el oso como el año pasado a nivel internacional. Una vergüenza”.

Mario Vanemerak - Millonarios AFP

Vanemerak siguió con vehemencia y complementó afirmando que “ni Palacios, ni Alfonzo pueden jugar en Millonarios. Serpa tiene que irse, tiene que estar agradecido que Falcao le llenó los bolsillos. Cuando vamos a jugar, no hacemos nada. La hinchada está cansada, mamada, de todos los versos. Hoy se burlan de todos nosotros internacionalmente. Nacional es el más grande, a mí me duele porque no tengo argumentos para pelear. Después nos enojamos porque Nacional está ganando títulos, pero es que están haciendo todo bien, y acá todo mal. Todos los que están ahí están acabando con Millonarios”.

El otrora volante mixto campeón con los azules en 1987 y 1988 le mandó un mensaje al entrenador: "González, cómo vas a meter a Falcao solamente 8 minutos, respetá. Capaz de Serpa (Gustavo), llamó a González para que no lo ponga. No sé a dónde va a llegar Millonarios, estamos en una crisis infernal".

¿Qué dijo Mario Vanemerak sobre los hinchas de Millonarios?

"Los hinchas a ver si despertamos, que se vayan Serpa y todos, ellos están acabando con el club. Fueron 75 buses de hinchas a Manizales, ellos están siempre ahí. Nos abonamos, compramos las camisetas, hacen cosas en las redes sociales, yo veo todo, pero no jugamos", finalizó Vanemerak, quien fue directo en sus mensajes.