Hinchas de Millonarios amanecieron con la 'herida abierta': "La orden era que pasara Once"

Horas después dela eliminación en Copa Sudamericana , frente al Once Caldas, en el entorno ‘embajador’ todo es tristeza y desazón. Sin embargo, también hay mucho dolor por polémica acción no pitada a favor Millonarios, que los hinchas azules han reclamado fuertemente en las redes sociales.

“¡Le metieron la mano! TREMENDO penal clarísimo a favor de MILLONARIOS que no pitaron. La orden es que pase el Once Caldas”, indicó una cuenta ‘albiazul’ en ‘X’, haciendo evidente su molestia por la falta no cobrada a favor de los capitalinos en la primera parte, que hubiera significado el 1-0 de los dirigidos por David González.

Pero eso no fue todo, pues el tema trascendió a hora de la mañana, este jueves. “Los hinchas de Millonarios están diciendo que les robaron el partido de ayer (miércoles) que porque era el penal más grande del mundo. Ahora, ya más calmados y con cabeza fría, ¿fue penal?”, y “ERA PENAL, pero ni en torneos internacionales nos pitan bien”, fueron algunos comentarios que se pudieron leer en redes.

¡Ni el Pep Guardiola salva a este Millonarios!

Así como hubo varios aficionados de Millonarios que se quejaron del arbitraje y demás, también otros hicieron un llamado a la autocrítica, enfatizando en el mal momento futbolístico que vive el ‘embajador’.

“El mismo discursito perdedor de todo DT perdedor. Qué pereza todo”, indicó un usuario en ‘X’, haciendo ver su inconformismo por las reacciones de David González, quien ve un futuro prometedor en el equipo azul y blanco, a pesar de haber quedado eliminado de la Copa Sudamericana, a manos del Once Caldas.

“Ni sudamericana, Ni libertadores, Liga Betplay, ni Copa Betplay, Millonarios no vale es nada”, “seamos sinceros, Millonarios NO tiene conque ni con quién esta temporada, que no pelee el descenso ya es ganancia”, “puede llegar Guardiola, pero con esta nomina millonarios está destinado a fracasar”, “mientras Nacional invirtió para volver a ganar la Liga y competir en la Libertadores, los dirigentes de Millonarios invirtieron para vender abonos y camisetas” y “no sé qué estaré pagando con Millonarios”, fueron algunas otras críticas de hinchas en redes.