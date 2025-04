Mateo Cassierra recuerda título con el 'kínder' del Cali, en 2015; añoranzas de la novena

Mateo Cassierra, quien actualmente goza de un goleador presente en el Zenit de Rusia, recordó lo que fue su paso por el Deportivo Cali en 2015, año en el que levantó la novena estrella con el cuadro ‘azucarero’, de la mano de Fernando ‘Pecoso’ Castro y el mismo Rafael Santos Borré.

Y, en charla exclusiva con Gol Caracol, el atacante colombiano detalló lo que fue aquel campeonato, en el que terminaron definiendo al nuevo campeón en el estadio Atanasio Girardot, frente a Independiente Medellín, por la Liga I.

“Sí, creo que es un título muy especial. No se me va a olvidar nunca porque el ‘Pecoso’ me dio la oportunidad. Y era una mezcla de jugadores de experiencia con jugadores jóvenes. Yo había tenido la oportunidad de ir a muchos partidos y no me había tocado jugar. Y bueno, cuando me tocó, las cosas salieron muy bien, pudimos ganar”, indicó de entrada el futbolista nariñense, que, tras aquella gesta con los ‘verdiblancos’ , emprendió vuelo hacia el fútbol europeo.

Fernando 'Pecoso' Castro, exDT del Deportivo Cali. Foto: archivo Colprensa

Sumado a eso, Cassierra recordó partido contra los ‘embajadores’, que era definitivo para avanzar a la gran final: “Yo también pude marcar en semifinales, en casa, contra Millonarios, que era un partido difícil, porque de visitante habíamos perdido y de local teníamos que hacer un gol y ganar. Y bueno, al final pudimos pasar por penales. Pero creo que fue algo muy emotivo porque fueron mis primeros inicios en el fútbol”.

¿Cómo recuerda a Rafael Borré, también campeón en aquel Cali?

“Yo a Borré lo conozco desde que estábamos los dos en el Deportivo Cali. Obviamente él es mayor y yo siempre estuve en categorías menores. Pero bueno, recuerdo también que en una final de sub-20 tuvimos la oportunidad de jugar juntos, de estar campeón del torneo sub-20. Y bueno, desde ahí, después en el equipo profesional estuvimos juntos. También cuando estuve en Argentina, en Racing, él estaba en River. Así que bueno, siempre hemos tenido esa cercanía”.

¿Sigue el fútbol colombiano? ¿al Cali?

“Sí claro, veo muy poco por el tema de los horarios. Muchas veces no me veo los partidos completos, pero sí veo mucho los resúmenes. Obviamente acá tengo canales colombianos y bueno, siempre estoy pendiente”.

Mateo Cassierra en duelo con el Deportivo Cali, por Liga. Foto: Colprensa.

¿Cómo analiza el presente del Cali?

“Obviamente es un tema difícil, complicado. Yo cuando estuve ahí, obviamente era todo diferente, nosotros pudimos quedar campeones, así que bueno, ojalá esta situación se pueda mejorar porque el Cali merece siempre estar en las primeras posiciones”.