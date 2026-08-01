🔴 Medellín vs. Cali, EN VIVO HOY; siga el minuto a minuto por el partido de Liga BetPlay

Tras quince minutos de fútbol, el encuentro se mantiene igualado en territorio antioqueño.
- 06:29 p. m. - ¡CUARTO DE HORA!15'⏱️ l 🔴🔵 MEDELLÍN 0-0 CALI 🟢⚪ l
- 06:21 p. m. - ¡TODO EN 'TABLAS'!10'⏱️ l 🔴🔵 MEDELLÍN 0-0 CALI 🟢⚪ l
El encuentro se mantiene igualado en el Atanasio Girardot. No hay llegadas claras.
- 06:11 p. m. - ¡EMPEZÓ EL PARTIDO!0'⏱️ l 🔴🔵 MEDELLÍN 0-0 CALI 🟢⚪ l
El juez central dio la orden y la pelota ya rueda en tierras antioqueñas.
- 06:06 p. m. - ¡Salieron al terreno de juego!
Acompañados de la terna arbitral; 'poderosos' y 'azucareros' salieron al campo para cumplir con los actos protocolarios, previos al inicio del compromiso.
- 05:45 p. m. - ¡Así alineará Deportivo Cali!
Estos son los once titulares que saldrán a luchar con todo a la cancha por este escudo 🛡️💚 pic.twitter.com/R02bDC1G76— Deportivo Cali (@DeportivoCaliCP) August 1, 2026
- 05:44 p. m. - ¡El 'azucarero' llegó al Atanasio!
Ya llegamos ya estamos aquí 🎶💚 pic.twitter.com/aPERra95yf— Deportivo Cali (@DeportivoCaliCP) August 1, 2026
- 05:44 p. m. - ¡Así formará Medellín!
🔴🔵 La nómina del profe Amaranto para la segunda fecha de la Liga, esta tarde en el Atanasio.— DIM (@DIM_Oficial) August 1, 2026
Presentada por Mapei pic.twitter.com/CnM0aohgpv
- 05:43 p. m. - ¡Listo el camerino 'poderoso'!
- 04:32 p. m. - ¡Bienvenidos!
Sean todos bienvenidos al minuto a minuto del duelo entre Medellín y Cali, correspondiente a la segunda jornada de la Liga BetPlay II-2026.
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