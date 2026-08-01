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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / 🔴 Medellín vs. Cali, EN VIVO HOY; siga el minuto a minuto por el partido de Liga BetPlay
EN VIVO

🔴 Medellín vs. Cali, EN VIVO HOY; siga el minuto a minuto por el partido de Liga BetPlay

Este sábado, 'poderosos' y 'azucareros' se miden por uno de los partidos más atractivos de la segunda jornada en el fútbol colombiano. Aquí el minuto a minuto.

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 1 de ago, 2026
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Medellín y Deportivo Cali se enfrentan en la Liga BetPlay II-2026.
Medellín y Deportivo Cali se enfrentan en la Liga BetPlay II-2026.
Fotos tomadas del X de @DIM_Oficial y de @DeportivoCaliCP
REFRESCAR
  • 06:29 p. m. - ¡CUARTO DE HORA!
    15'⏱️ l 🔴🔵 MEDELLÍN 0-0 CALI 🟢⚪ l

    Tras quince minutos de fútbol, el encuentro se mantiene igualado en territorio antioqueño.

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  • 06:21 p. m. - ¡TODO EN 'TABLAS'!
    10'⏱️ l 🔴🔵 MEDELLÍN 0-0 CALI 🟢⚪ l

    El encuentro se mantiene igualado en el Atanasio Girardot. No hay llegadas claras.

  • 06:11 p. m. - ¡EMPEZÓ EL PARTIDO!
    0'⏱️ l 🔴🔵 MEDELLÍN 0-0 CALI 🟢⚪ l

    El juez central dio la orden y la pelota ya rueda en tierras antioqueñas.

  • 06:06 p. m. - ¡Salieron al terreno de juego!

    Acompañados de la terna arbitral; 'poderosos' y 'azucareros' salieron al campo para cumplir con los actos protocolarios, previos al inicio del compromiso.

  • 05:45 p. m. - ¡Así alineará Deportivo Cali!

  • 05:44 p. m. - ¡El 'azucarero' llegó al Atanasio!

  • 05:44 p. m. - ¡Así formará Medellín!

  • 05:43 p. m. - ¡Listo el camerino 'poderoso'!

  • 04:32 p. m. - ¡Bienvenidos!

    Sean todos bienvenidos al minuto a minuto del duelo entre Medellín y Cali, correspondiente a la segunda jornada de la Liga BetPlay II-2026.

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