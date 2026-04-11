🔴 Medellín vs. Nacional, EN VIVO: minuto a minuto del partido de la Liga BetPlay I-2026

Convocados de Nacional
Estos son los convocados y el reporte médico de nuestro equipo, previo al juego ante DIM. #VamosTodosJuntos pic.twitter.com/dhTj26PdHE— Atlético Nacional (@nacionaloficial) April 11, 2026
Estos son los convocados y el reporte médico de nuestro equipo, previo al juego ante DIM. #VamosTodosJuntos pic.twitter.com/dhTj26PdHE— Atlético Nacional (@nacionaloficial) April 11, 2026
Publicidad
[🔴🔵] Los elegidos para la fecha 16 de Liga este sábado en el Atanasio— DIM (@DIM_Oficial) April 11, 2026
Presentados por JFK Cooperativa Financiera pic.twitter.com/m3e7BspDVU
El encuentro será transmitido por la televisión cerrada.
La pelota rodará a las 8:20 p.m. (hora Colombia).
No se pierda ningún detalle del partido entre 'poderosos' y 'verdolagas'.
Publicidad
Publicidad
Publicidad