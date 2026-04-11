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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / 🔴 Medellín vs. Nacional, EN VIVO: minuto a minuto del partido de la Liga BetPlay I-2026
EN VIVO

🔴 Medellín vs. Nacional, EN VIVO: minuto a minuto del partido de la Liga BetPlay I-2026

Este sábado, en el estadio Atanasio Girardot, Independiente Medellín y Atlético Nacional protagonizarán una nueva edición del clásico 'paisa'. ¡No se lo pierda!

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 11 de abr, 2026
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Medellín vs. Nacional por la final de la Copa Colombia
Medellín vs. Nacional por la final de la Copa Colombia
Colprensa
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  • 04:38 p. m. - PREVIA
    Convocados de Nacional

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  • 04:37 p. m. - PREVIA
    Convocados del Medellín

  • 04:37 p. m. - PREVIA
    ¿Por dónde ver el juego?

    El encuentro será transmitido por la televisión cerrada.

  • 04:34 p. m. - PREVIA
    ¿A qué hora es el partido?

    La pelota rodará a las 8:20 p.m. (hora Colombia).

  • 04:30 p. m. - PREVIA
    Bienvenidos

    No se pierda ningún detalle del partido entre 'poderosos' y 'verdolagas'.

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