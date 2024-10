Michael Ortega le hizo 'ojitos' a dos clubes del fútbol colombiano: ¿Regresará en el 2025?

Michael Ortega vive un buen presente en Bolivia. Desde que arribó a The Strongest, en el 2022, ha disputado 90 partidos, en los que ha marcado 18 goles y brindado 20 asistencias. Eso sí, en 2024, es donde más se consolidó, convirtiéndose en pieza importante. Ya son 1.835 minutos en 28 compromisos, entre la liga local y la Copa Libertadores , donde ha registrado siete tantos y 12 pases gol.

Sin embargo, no olvida sus primeros amores. El pasado miércoles 2 de octubre, estuvo presente en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, presenciando el juego de vuelta por los octavos de final de la Copa BetPlay, entre Junior de Barranquilla e Independiente Medellín . Allí, el 'tiburón' ganó 2-0, con goles de Steven Rodríguez y Bryan Castrillón, en los 90 minutos, igualando la serie.

Todo se definió en cobros desde el punto blanco del penalti y quien terminó celebrando fue el 'poderoso', con resultado de 3-4. Recordemos que, en la ida, el conjunto antioqueño había ganado por 2-0, con tantos de Luis Sandoval y Baldomero Perlaza. Así las cosas, el resultado no fue el esperado para Michael Ortega, pero se dio la oportunidad para preguntarle sobre su futuro deportivo.

Michael Ortega disputa un balón con Enzo Pérez, en The Strongest vs. Estudiantes de la Plata. AIZAR RALDES/AFP

¿Hay posibilidad de que regrese al conjunto barranquillero?, le preguntaron al volante y su respuesta fue clara y contundente. "Las puertas para Junior de Barranquilla siempre están abiertas, es mi trabajo y mi equipo. Todo el mundo sabe el respeto, cariño y amor que le tengo al Junior de Barranquilla y Deportivo Cali, que son mis clubes porque me abrieron las puertas", afirmó el jugador.

🧐 ¿Volver a Junior?



🎙️ La respuesta de Michael Ortega, quien estuvo en el Estadio Metropolitano viendo el Junior 🆚 DIM.. pic.twitter.com/UIIgNbx1Ty — Toque Sports (@ToqueSports) October 3, 2024

Por último, Michael Ortega analizó lo que vio en el terreno de juego. "Me voy contento como hincha. Vine en esa faceta, no de jugador, y creo que están haciendo bien las cosas, un gran trabajo, en mi opinión", sentenció, en declaraciones con los medios de comunicación que estuvieron presentes en el encuentro de la Copa BetPlay 2024. Por ahora, su presente está en The Strongest.