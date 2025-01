Millonarios perdería a uno de sus jugadores por lesión para 2025: "Salió entre lágrimas"

Millonarios terminó su pretemporada y no fue de la mejor manera. Además de no haber podido ganar la Serie Colombia, ya que el campeón fue Melgar, se podría quedar sin uno de sus jugadores para el arranque de la Liga BetPlay I-2025. Este domingo 19 de enero, el 'embajador' jugó frente a América de Cali, y las noticias que se conocieron no fueron alentadoras.

El director técnico, David González, formó con Álvaro Montero en el arco; metros más adelante, en la línea defensiva, hubo una línea de cuatro, conformada por Delvin Alfonzo, Sergio Mosquera, Juan Pablo Vargas y Samuel Asprilla. Ya en la zona de la mitad de la cancha aparecieron Stiven Vega, Juan Carlos Pereira, de recuperación, y Daniel Cataño como armador.

Por último, el tridente ofensivo fue Daniel Mantilla, Daniel Ruiz y Santiago Giordana. Recordemos que Danovis Banguero no estuvo por porque presentó una virosis, mientras que David Macalister Silva tuvo un trauma en una de sus rodillas y, por precaución, se dejó afuera de la convocatoria. Así las cosas, quien ocupó la banda izquierda fue el joven, Asprilla.

Con tan solo 21 años, ya registra un total de 19 partidos con la camiseta azul, repartidos entre Liga y Copa BetPlay. Incluso ya suma un gol, cuando en 2023 infló las redes en el empate 1-1 con Unión Magdalena. Sin embargo, en 2024, no tuvo las oportunidades que esperaba porque sufrió una delicada lesión de ligamento cruzado que lo dejó afuera por casi un año.

Por eso, volver a verlo en las canchas era un aliciente y una alegría para el lateral izquierdo, pero las cosas no terminaron de la mejor manera. En el segundo tiempo del compromiso, "se retiró entre lágrimas, con gestos de dolor", informaron en 'ESPN Colombia', lo que ha hecho pensar lo peor, teniendo en cuenta sus antecedentes recientes de molestias físicas.

De esa manera, Millonarios estará atento a su evolución y al parte médico correspondiente a lo que haya ocurrido con Samuel Asprilla, quien no pudo terminar el partido contra América de Cali. Recordemos que el 'embajador' juega el 24 de enero frente a Unión Magdalena, por la fecha 1 de la Liga BetPlay I-2025, en el estadio Sierra Nevada, a las 8:10 p.m.