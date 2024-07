¿Millonarios tiene jugadores 'mimados'? El DT Alberto Gamero salió a la defensa

El encuentro entre Millonarios e Independiente Medellín, el pasado jueves, dio para muchos temas, con el debut de Falcao García como uno de los principales.No obstante, en la rueda de prensa postpartido, Alberto Gamero fue cuestionado sobre dos de sus jugadores, quienes no estuvieron presentes contra el ‘poderoso’.

Se trata de Álvaro Montero y Juan Pablo Vargas, dos futbolistas que recién están llegando al club, luego de finalizar su participación en la Copa América 2024. Es por eso que al estratega ‘embajador’ le cuestionaron sobre ese tema: algo que no le gustó mucho, especialmente por la apreciación que hizo el periodista en el caso del guardameta colombiano, quien todavía se encuentra en vacaciones.

"No estoy de acuerdo con este tema porque un jugador entrenando se desgasta. Montero, por ejemplo, aunque no jugó, imagina el desgaste que tuvo en el partido contra Argentina. Los jugadores son seres humanos y necesitan descansar. Así como ustedes tienen sus vacaciones, los jugadores también las necesitan, aunque no hayan jugado como mencionas, estuvieron concentrados”, respondió el entrenador samario, aclarando el cuestionamiento de por qué el arquero ‘albiazul’ no se había unido al equipo, teniendo en cuenta que sí fue a la Copa América, pero no sumó ningún minuto en cancha.

Álvaro Montero, arquero de Millonarios, en un partido de la Liga BetPlay II-2024 Archivo de Colprensa

Sumado a eso, Gamero reveló que habló con alguien del cuerpo técnico en la Selección Colombia, quien también lo aconsejó para darle unos días de descanso a Montero: “Hablé con Amaranto Perea anoche (miércoles) y me comentó que estuvieron 50 días concentrados. Eso puede volver loco a cualquiera. Después de una concentración tan larga, lo más justo es que pasen tiempo con su familia y disfruten de ella. No se trata de ‘mimarlos’, sino de que vengan felices y alegres”.

*Otras declaraciones de Alberto Gamero:

¿Cómo recibió a los futbolistas que fueron a Copa América?

“Yo felicité a West por ir a la Copa América, felicité a Vargas por ir a la Copa América y estoy esperando a Montero para felicitarlo también. Ir a la Copa América es un premio que se ganan por hacer las cosas bien, y no podemos verlo como un castigo”.

¿Por qué darle descanso a Álvaro Montero, con la Liga ya en marcha?

“El año pasado, cuando algunos jugadores fueron a la selección en diciembre para un microciclo con el profe, llegaron el 22 o 23 de diciembre y yo tenía que tenerlos listos para el 3 de enero. Esos jugadores fueron los primeros en que se lesionaron en la pretemporada. Ahora, tenemos jugadores que pueden reemplazarlos. Que vayan, descansen y disfruten con su familia. Estoy seguro de que regresarán con mucha más energía para nuestro trabajo”.