🔴 Nacional vs. Junior; VEA ACÁ EN VIVO la final vuelta de la Liga BetPlay-I 2026

Junior viaja con Mauro Silveira, Jefersson Martínez, Jermein Peña, Daniel RIvera, Daniel Socarras, Edwin Herrera, Jhomier Guerrero, Yeison Suárez, Lucas Monzon, Juan Ríos, Fabián Ángel, Jannerson Sarmiento, Andrés Shmalbach, Jesús Rívas, Bryan Castrillón, Joel Camnchimbo, Cristián Barrios, Gillermo Paiva, Luis Muriel y Teófilo Gutiérrez.
Por su lado, Nacional los recibirá con Harlen Castillo, Kevin Cataño, William Tesillo, César Haydar, Neyder Parra, Andrés Román, Milton Casco, Felipe Marín, Juan Manuel Zapata, Jorman Campuzano, Matheus Uribe, Xavy Ríos, Edwin Cardona, Juan Manuel Renfigo, Nicolás Rodríguez, Marlos Moreno, Eduard Bello, Andrés Sarmiento, Cristian Arango, y Alfredo Morelos.