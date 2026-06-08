Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
JAMES RODRIGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
NÉSTOR LORENZO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!
Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / 🔴 Nacional vs. Junior; VEA ACÁ EN VIVO la final vuelta de la Liga BetPlay-I 2026
EN VIVO

🔴 Nacional vs. Junior; VEA ACÁ EN VIVO la final vuelta de la Liga BetPlay-I 2026

Se juegan los últimos 90 minutos de la final entre Nacional y Junior en el Atanasio Girardot para definir al campeón de la Liga BetPlay. No te pierdas ningún detalle.

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 8 de jun, 2026
Comparta en:
Junior y Nacional se enfrentan en la final de ida de la Liga BetPlay I-2026.
Junior y Nacional se enfrentan en la final de ida de la Liga BetPlay I-2026.
Fotos: AFP y Colprensa
REFRESCAR
  • 02:43 p. m. - PREVIA
    Convocados de Junior y Nacional para la final vuelta

    Junior viaja con Mauro Silveira, Jefersson Martínez, Jermein Peña, Daniel RIvera, Daniel Socarras, Edwin Herrera, Jhomier Guerrero, Yeison Suárez, Lucas Monzon, Juan Ríos, Fabián Ángel, Jannerson Sarmiento, Andrés Shmalbach, Jesús Rívas, Bryan Castrillón, Joel Camnchimbo, Cristián Barrios, Gillermo Paiva, Luis Muriel y Teófilo Gutiérrez.

    Por su lado, Nacional los recibirá con Harlen Castillo, Kevin Cataño, William Tesillo, César Haydar, Neyder Parra, Andrés Román, Milton Casco, Felipe Marín, Juan Manuel Zapata, Jorman Campuzano, Matheus Uribe, Xavy Ríos, Edwin Cardona, Juan Manuel Renfigo, Nicolás Rodríguez, Marlos Moreno, Eduard Bello, Andrés Sarmiento, Cristian Arango, y Alfredo Morelos.

    • Publicidad

  • 02:42 p. m. - PREVIA
    Nacional vs. Junior, historial de resultados de los últimos seis partidos

    2 jun 2026Junior vs. NacionalJunior 3–0 Nacional (final ida Liga BetPlay 2026-I)
    10 mar 2026Junior vs. NacionalJunior 0–4 Nacional
    30 nov 2025Junior vs. NacionalJunior 2–1 Nacional
    26 nov 2025Nacional vs. JuniorNacional 1–1 Junior
    25 may 2025Nacional vs. JuniorNacional 2–3 Junior
    2025 (todos contra todos)Junior vs. NacionalJunior 2–1 Nacional
  • 02:41 p. m. - PREVIA
    A cuántos títulos llega Junior si vence a Nacional en la final de Liga BetPlay I-2026

    Si logra sostener la diferencia o quedarse con el resultado global, Junior alcanzará 12 títulos de Liga en el fútbol profesional colombiano. De esa manera, ampliaría su propio registro y se consolidaría en el grupo de clubes más ganadores del país.

  • 02:41 p. m. - PREVIA
    A cuántos títulos llega Junior si vence a Nacional en la final de Liga BetPlay I-2026

    si los dirigidos por Diego Arias se coronan campeones este lunes, llegarían a su estrella número 19, tomándole ventaja a los 'albiazules' de tres ligas (tienen 16).

  • 02:39 p. m. - PREVIA
    ¡Bienvenidos!

    ¡Hola!
    Les damos la bienvenida a este minuto a minuto de la final devuelta entre Nacional y Junior de Barranquilla por la Liga BetPlay I-2026.

    Viva con nosotros todo lo que suceda antes y durante el compromiso de este vibrante partido. El balón rodará a las 5:00 p.m. en el césped del Atanasio Girardot.

Publicidad

Publicidad

Publicidad