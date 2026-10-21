Nicolás Chiesa, el alumno de Gustavo Alfaro que puso a sufrir a James Rodríguez y a Nacional

Luego de conseguir un triunfo resonante 1-0 sobre Atlético Nacional en el General Santander, el director técnico de Cúcuta Deportivo, Nicolás Chiesa, dialogó con el programa Blog Deportivo de Blu Radio. El entrenador argentino analizó el rendimiento de su equipo, repasó el plan táctico ideado para neutralizar las variantes del rival -incluyendo la presencia de James Rodríguez- y detalló el proceso de reconstrucción que vive el plantel 'motilón'.

Chiesa remarcó la minuciosidad con la que prepararon el choque ante el conjunto antioqueño, enfatizando que el margen de error frente a futbolistas de peso internacional es mínimo.

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"Analizamos los rivales mucho, los detalles son clave. Miramos cómo construía Nacional, con gente de jerarquía; se necesitaba estar bien cerrado. Un segundo a James o al que fuera complica, te puede lastimar y mucho. Tuvimos un bloque y entender bienqué hacíamos cuando la teníamos", explicó el estratega.

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Asimismo, hizo referencia al despliegue físico que le exigió el planteamiento a sus futbolistas en la fase de contención por los costados: "Por las bandas, Nacional nos tuvo persiguiendo a los extremos nuestros a sus laterales. Uno analiza mucho fútbol y hay situaciones de juego que uno defiende de una manera".



James Rodríguez en acción de juego en Cúcuta Deportivo vs. Atlético Nacional por la Liga II-2026. Foto: Colprensa

Consultado por las metas de la temporada, Chiesa fue claro sobre la evolución de las expectativas internas desde su llegada a la dirección técnica.

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Objetivo principal: "Creo que el principal objetivo de Cúcuta era salvarse del descenso, lo que pasa es que soy ambicioso y yo puse el objetivo de entrar en los ocho".

Diagnóstico del plantel: "Cuando llegamos encontramos un plantel con dificultades. Acercarnos como personas fue lo que hicimos, saber cuál era el diagnóstico que se iba a dar, eso fue importante para encontrar las soluciones y potenciar a los jugadores en todos los aspectos. De esa manera hemos accionado".

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Fe en el proceso: "Nosotros como cuerpo técnico creemos mucho en el trabajo. Mejorando los futbolistas se iba a lograr algo bueno, siempre sabíamos que con el correr de los días íbamos a mejorar en todos los aspectos, fruto del trabajo y también que tenemos un plantel de buenos jugadores. Ese es el camino a seguir".

El respaldo familiar y la escuela de Gustavo Alfaro

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Más allá del análisis analítico del juego, el DT no ocultó la emoción por el triunfo ni el impacto personal del resultado. "Todos los goles valen igual. Más contento porque mi mujer y mi hijo en el estadio; siempre en la distancia, estar felices disfrutando el momento. Todos los partidos iguales, como finales", manifestó.

Finalmente, Chiesa se refirió a la influencia estratégica de Gustavo Alfaro en su trayectoria en los banquillos, con quien compartió ciclo en la Selección de Ecuador. "Con el profe Alfaro trabajamos, tengo mucha relación con él, me llamó cuando vine, con él y su cuerpo técnico hablamos, he aprendido mucho a su lado, hemos vivido Eliminatorias, Copa América y Mundial juntos", finalizó el DT de los 'motilones'.