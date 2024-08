"No sé si hacía lo de Messi, pero disfruté del fútbol e hice goles de buena factura"

El Junior de Barranquilla festejó su centenario el miércoles 7 de agosto por todo lo alto. Fue un carnaval lo que se vivió en la capital del Atlántico, ya que el 'tiburón' llegó a esta cifra histórica. Pero las celebraciones no paran y en las últimas horas de este jueves, Javier Castell, quien fuera jugador del 'rojiblanco' en la década de los 90, presentó su libro: 'Los 100 del centenario: futbolistas que marcaron la historia del Junior'.

Lo cierto es que en su obra literaria, el actual comentarista de 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', incluyó entre esos deportistas que dejaron huella en el elenco 'currambero' a Víctor Danilo Pacheco. Castell definió al eterno 'Pachequito' como el 'Lionel Messi' de la época, como ese jugador que marcaba goles de gran factura y excepcionales.

En medio de todo el festejo por el ejemplar del 'profe' Castell, en el mencionado programa, dialogaron con el fuera volante de la escuadra 'currambera', Pacheco, sobre esta distinción y éste no dudó en mostrar su regocijo al estar incluido en 'Los 100 del centenario: futbolistas que marcaron la historia del Junior'.

Víctor Danilo Pacheco, en su etapa como jugador del Junior de Barranquilla. Foto: Colprensa.

"De sentirme identificado, me siento es orgulloso. Orgulloso porque hoy en día uno no imagina la magnitud o lo importante que uno fue para este club en estos 100 años y tener a un tipo como Javier Castell, con la capacidad que tiene para escribir y para analizar al jugador y que me haga parte de este libro. Yo digo que lo que dice ahí, exageró bastante, se pasó como dice uno de maraca. Lo importante es que me siento orgulloso de que me haya hecho parte de este libro", dijo de entrada Víctor Danilo.

Y en cuanto a la descripción que hizo Javier Castell en su obra, que lo reseñó como el 'Messi' del 'tiburón', 'Pachequito' sostuvo lo siguiente: "Yo no sé si lo hacía a lo Messi, siempre disfruté del fútbol y hasta si podemos a mirar las estadísticas, creo que estoy entre los diez más goleadores en la historia de Junior siendo un volante, pero los goles que hacía eran de buena factura".

Y en tono de broma continuó el oriundo de Suan, municipio del departamento del Atlántico: "Para mí es una exageración y difícil, no va a llegar nadie a ser como él (Messi)".

A su vez, el exjugador del Junior le dedicó palabras a Javier Castell. "Yo lo tuve como entrenador, era excelente, no sé por qué no quiso seguir, tenía la capacidad, iba en camino a ser uno de los mejores entrenadores del fútbol colombiano".

Por último, contó una anécdota que tuvo con Castell en medio de partido por el fútbol colombiano contra Millonarios: "Yo le dije: 'por qué me sacas´' y él me dijo, para que el público te aplauda, y nos empataron 2-2, y luego perdimos por penaltis. Todo esto era cuando el campeonato, que si quedaban empatados, se definía en los penaltis.