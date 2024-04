Once Caldas vs. América de Cali: hora y dónde ver EN VIVO HOY, el partido de Liga Betplay

Este 28 de mayo, Once Caldasse jugará su clasificación a las finales del fútbol colombiano contra América de Cali, en el estadio Palogrande de Manizales. Y es que, a pesar de que los ‘escarlatas’ ya no tienen posibilidades de ingresar al grupo de los ocho, sí que le puede dañar el ‘caminado’ al ‘blanco blanco’.

Luego de varios juegos, que se resumen en derrotas para los dirigidos por Hernán Darío Herrera, ahora el equipo manizaleño tiene una nueva oportunidad de asegurar su presencia en la ‘fiesta’ de los ocho.

Hora y dónde ver el duelo entre Once Caldas vs. América de Cali

Fecha: domingo 28 de abril.

Hora: 5:00 p.m.

Estadio: Palogrande de Manizales.

Transmisión: Canal cerrado.

Las cuentas del Once Caldas para clasificar

Los dirigidos por el ‘Arriero’ actualmente son octavos con 28 unidades, dos más que el Independiente Medellín.

Ganando, el cuadro de Manizales asegura de manera directa su paso a las finales del fútbol colombiano. No obstante, empatando, aunque hay posibilidades, Once Caldas ya no dependería de sí mismo.

Dayro Moreno, delantero del Once Caldas, celebra la victoria sobre Deportes Tolima, en la Liga BetPlay I-2024 Archivo de Colprensa

Siendo el cuadro ‘poderoso’ el único que se encuentra fuera de los ocho y tiene posibilidades de ingresar, el ‘blanco blanco’ deberá está a la espera de lo que pueda hacer el cuadro antioqueño en su juego contra Envigado.

Teniendo en cuenta que el gol de diferencia de Once Caldas es de cero y el de Medellín de -10, en caso de que los manizaleños empaten, el ‘decano’ deberá ganar por más de diez goles para poder igualar en puntos a los blancos y superarlos en la diferencia de gol.

Perdiendo, los dirigidos por Hernán Darío Herrera deberán esperar que Medellín no gane, para evitar que los supere en puntos.

¡La otra cara de la ‘moneda’!

Por su parte, el América de Cali llega a este encuentro ya sin posibilidades de clasificar y en medio de una crisis deportiva grande, en la que los medios de comunicación y redes sociales han hecho eco desde diferentes frentes.

Ante el complejo panorama que se presenta para el ‘escarlata’, donde se habla de una posible salida de César Farías y un camerino completamente ‘roto’, un triunfo frente a Once Caldas, para los vallecaucanos sería importante para calmar las ‘aguas’.