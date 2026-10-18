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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Pablo Repetto, sin excusas; "Santa Fe no estuvo a la altura y mereció perder con Llaneros"

Pablo Repetto, sin excusas; "Santa Fe no estuvo a la altura y mereció perder con Llaneros"

Además, el entrenador de Independiente Santa Fe se refirió a los fallos que cometió el equipo, lo que se viene y el impacto de esta derrota en la tabla y reclasificación.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 18 de oct, 2026
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Pablo Repetto, director técnico de Independiente Santa Fe, tras perder con Llaneros
Pablo Repetto, director técnico de Independiente Santa Fe, tras perder con Llaneros
Captura de pantalla de video

Independiente Santa Fe se fue con las manos vacías del estadio Bello Horizonte. Este domingo 18 de octubre, perdió 1-0 frente a Llaneros, con gol de Carlos Cortés Barreiro. De esa manera, el 'león' quedó en el séptimo puesto de la tabla de posiciones, con un total de 22 puntos, mientras que el conjunto de Villavicencio se ubica de 12, sumando 17 unidades.

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Eso sí, el resultado pudo haber sido peor. La figura fue el arquero, Weimar Asprilla, encargado de que el 'cardenal' solo recibiera un tanto en contra. Sobre ello, habló el entrenador, Pablo Repetto, en rueda de prensa, donde se mostró autocrítico, resaltando cada uno de los errores que cometieron en cancha y, además, dejando claro que merecieron perder.

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¿Qué tanto afectaron las bajas por lesión?
"Tuvimos dos o tres bajas que hacen que las cosas cambien. Faltó el uno contra uno por fuera, más en estos juegos de ida y vuelta. Ellos habían terminado mejor, pero buscamos alternativas sobre el final, arriesgando al dejar un solo central mano a mano con el delantero rival. Ellos nos generaron más de lo que se pensaba. En la previa, el partido era duro y se confirmó. Llaneros hizo mejor las cosas que nosotros. Pagamos con tres puntos claves porque nos hubieran dejado bien en la tabla de posiciones de la Liga y en la reclasificación, pero bueno, todavía falta, nos quedan seis finales. Duele este resultado, pero nos recuperaremos".

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¿Por qué no se ganó?
"Era un partido durísimo. Llaneros, de local, hace partidos buenos, ganándole a Nacional y dándole pelea al América. Lo dejaron todo en la cancha. Teníamos que estar al 100% y no estuvimos a la altura, por lo que terminamos perdiendo. No concretamos y es merecido que hayamos perdido porque ellos hicieron mejor las cosas".

Independiente Santa Fe enfrentó a Llaneros, por la fecha 15 de la Liga BetPlay II-2026
Independiente Santa Fe enfrentó a Llaneros, por la fecha 15 de la Liga BetPlay II-2026
Twitter de Santa Fe

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¿Le sorprendió lo que vio de Llaneros?
"Yo ya sabía que iba a ser un partido duro. Llaneros es un equipo difícil. Más allá de que hayan cambiado de técnico, la idea casi que se mantuvo en su mayoría y eso se vio. Hay que ser autocríticos y nos generaron más situaciones de los que nos tuvieron que haber generado. Lo fuimos a buscar, corrimos riesgos, pero no resultó".

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¿El cambio de fechas en los partidos influyó?
"Todo influye, pero nosotros no nos preparamos porque jugamos un día y otro no, sino por nuestra idea. No es excusa tampoco, solo que no fuimos un equipo sólido. Más allá del gol recibido, pudieron habernos marcado otros tantos más. No se puede decir que fue por los cambios en el calendario o algo así, solo que fueron superiores y nos ganaron bien".

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