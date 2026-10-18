Así quedó la tabla de posiciones de la Copa Libertadores femenina, tras Colo Colo 1-2 Santa Fe

Independiente Santa Fe colombiano derrotó 2-1 a Colo Colo el domingo con un gol en los descuentos y lidera el Grupo A de la Copa Libertadores femenina 2026, que se disputa en Ecuador.

En la tercera jornada del torneo y en un estadio casi vacío, Las Leonas se impusieron con doblete de Mariana Zamorano, que fue la figura del partido. Para el once chileno descontó Anaís Cifuentes.

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El encuentro se disputó en Quito, a 2.850 metros de altitud.

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Colo Colo abrió el marcador al inicio del segundo tiempo (52'), cuando Cifuentes apareció en el área para conectar de cabeza un tiro de esquina cobrado por Yenny Acuña y vencer a la guardameta cardenal.



La ventaja al once chileno le duró poco. La respuesta de Santa Fe llegó por la vía de la pelota quieta.

Mariana Zamorano tomó un tiro libre al borde del área y sacó un remate magistral que superó a la arquera Ryann Torrero y le dio la igualdad a Las Leonas a los 64 minutos.

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El empate rompió la inercia del encuentro, que se convirtió en un pulso de ida y vuelta, con dos equipos decididos a buscar la victoria pese al desgaste provocado por la altura quiteña.

Santa Fe encontró el premio en el tiempo añadido. En medio de una acción confusa dentro del área, el balón quedó suelto tras una serie de rebotes y Zamorano definió con un tiro alto, lejos del alcance de la arquera chilena.

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Tabla de posiciones del grupo A de la Copa Libertadores femenina 2026

1. Santa Fe - 6 pts. (+2)

2. Corinthians - 3 pts. (+2)

3. Caracas - 0 pts. (-1)

4. Colo Colo - 0 pts. (-3)