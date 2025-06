Partidazos; así quedaron los octavos de final de la Copa BetPlay Dimayor 2025

Con la finalización de la fase de grupos de laCopa BetPlay esta semana, la Dimayor llevó a cabo el sorteo para los octavos de final. En esta fase, se medirán los ocho equipos que lograron superar la fase de grupos y los ocho que avanzaron desde la fase 1B.

Los equipos que nos lograron clasificar a los cuadrangulares semifinales tantos de la Liga BetPlay como del Torneo BetPlay, disputarán la fase de grupos de la copa (Fase 1A), estos fueron ubicados en dos grupos de cinco, y los dos mejores avanzaron a la ronda de eliminación.

Bucaramanga, Pereira, Fortaleza Envigado, Alianza y Pasto fueron los clubes de primera división que clasificaron de esta ronda, mientras que Quindío y Atlético fueron son los representantes en la segunda división.

En la fase 1B, los equipos se enfrentarán en juegos de ida y vuelta, y los que ganen, clasifican a los octavos de final de la Copa.

Así están los octavos de final:

Medellín/Jaguares vs. Fortaleza CEIF

- Santa Fe/Internacional de Palmira vs. Alianza

- Tolima/Real Cundinamarca vs. Pereira

- Millonarios/Real Cartagena vs. Envigado

- América/Tigres vs. Bucaramanga

- Junior/Huila vs. Atlético de Cali

- Nacional/Cúcuta vs. Deportes Quindío

- Once Caldas/Patriotas vs. Deportivo Pasto

¿Quién es el máximo campeón de la Copa BetPlay?

Atlético Nacional quien es el último campeón del certamen tras vencer en la final al América de Cali, también es el club que más trofeos tiene en su palmares, pues cuenta con siete, seguido de Millonarios y Medellín que cuentan con tres.

Quien le sigue es Santa Fe y Junior con dos trofeos, y por último Deportivo Cali, Boca Juniors de Cali, Tolima y La Equidad con un título.

¿Qué equipos tradicionales que no han ganado la Copa BetPlay?

Así como hay equipos tradicionales que acostumbran a desarrollar un papel protagónico en cada edición de la copa pese a que no gana, hay muchos otros que no han estado cerca de conquistarla, pero no lo lograron, como es el caso del América de Cali, que estuvo a puertas de conseguir su primera copa, pero perdió frente a Nacional, en la edición del 2024.

Otros equipos que han estado a puertas de lograrlo es Once Caldas y Deportivo Pasto, quienes tienen dos subtítulos, y Unión Magdalena, Boyacá Chicó, Águilas Doradas y Pereira, han terminado en el segundo puesto una vez en su historia.