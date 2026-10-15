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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Pintan paredes de sede del Junior y también los carros de algunos jugadores; alerta en el bicampeón

Pintan paredes de sede del Junior y también los carros de algunos jugadores; alerta en el bicampeón

Junior de Barranquilla no pasó del empate 1-1 con Deportivo Pereira, en el estadio Metropolitano, y para muchos sentenció su eliminación en la Liga Betplay II 2026. Violenta protesta de hinchas.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 15 de oct, 2026
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Once titular de Junior.
Once titular de Junior.
COLPRENSA.

La situación deportiva de Junior de Barranquilla sigue siendo tema diario. Y es que a los malos resultados, incluyendo la igualdad en casa con el penúltimo de la tabla de la Liga Betplay II 2026, se han sumado algunos brotes de violencia de un sector de supuestos seguidores que en las últimas horas llegaron hasta la sede deportiva del club y pintaron las paredes con agresivos mensajes, además de que hicieron lo propio con los carros de un par de jugadores, tal y como lo comentó el periodista Paolo Arenas en su cuenta de X.

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"Las imágenes muestran como algunas personas llenaron de pintura el carro de Guillermo Paiva. Además hicieron un grafiti sobre el vehículo de Jesús Rivas", se leyó en el mensaje del referido comunicador.

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En una de las imágenes, se leyó un mensaje que dice que "en Junior se juega a muerte" y al futbolista Paiva afuera de su auto, con rostro de desconcierto ante tal intimidación, además de reclamar por lo que pasó.

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Hasta ahora, el tradicional club barranquillero, ni los jugadores a los que agredieron se han manifestado públicamente por el hecho.

Junior vs Pereira
Junior vs Pereira
Colprensa

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Cabe recordar que ni con el profesor Alfredo Arias, ni con su reemplazante Sebastián Viera, el vigente campeón del fútbol colombiano ha logrado consolidar un estilo de fútbol contundente y que le permita sumar las tan ansiadas victorias.

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El miércoles pasado contra los 'matecañas' se careció de contundencia y además de eso hay que apuntar que Luis Fernando Muriel falló un penalti, en un momento clave del compromiso contra los de Alexis Márquez.

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Todo esto ha generado críticas de la prensa de la capital del Atlántico y la paciencia de los aficionados se ha venido agotando con el paso de las fechas, como quiera que con 11 puntos y con 18 por disputarse, para muchos se ha consumado la eliminación en este semestre. Con ese panorama, Junior no puede fallar y debe sumar seis victorias en lo que le resta del calendario.

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