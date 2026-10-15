Futbolista argentino confesó que probó la cocaína a los 13 años, lejos de la pelota

Brian Fernández, futbolista argentino de 32 años, habló abiertamente sobre su experiencia con el consumo de drogas y las dificultades que atravesó durante su carrera profesional. En una charla con el portal Sistema Joaco Santos, el delantero recordó que probó la cocaína cuando tenía apenas 13 años, antes de dedicarse al fútbol, y reflexionó sobre las decisiones que marcaron su vida.

"Fue en Santa Fe, ni siquiera jugaba a la pelota. Era chiquitito. Tenía 13 años cuando consumí. No tiene nada que ver el entorno. Está en uno, si vos querés consumir, curtite. No está en el otro. Yo armó una línea acá, y vos si querés, tomás. Si no querés, no tomás. O prendó un porro o me tomó una pastilla, nadie te obliga a hacer eso. Yo quise probar y probé. Yo lo decidí”.

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El atacante también recordó una etapa de su trayectoria en la que competía en el fútbol argentino de primer nivel. Durante su paso por Racing de Avellaneda, experimentó las consecuencias de la fama, el dinero y los lujos, factores que, según explicó, hicieron más difícil controlar su situación.

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“Estaba compitiendo al más alto nivel, porque estaba jugando en Racing. Estaba en un nivel bueno, venía viviendo días hermosos y se me hizo difícil controlar eso: la plata, autos, la fama. Me metí en ese mundo que está bueno, porque la pasas re bien, pero cuando te das cuenta no es por ahí”.

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Fernández también habló de los cambios que hizo en su estilo de vida y de cómo perseguir determinadas comodidades no le proporcionó la tranquilidad que esperaba.

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“Fueron muchos cambios, pero seguía viviendo en Varela hasta que me fui a Puerto Madero, que ya era otra cosa. Yo quería salir de Varela y vivir allá, después quería irme a Nordelta y lo mismo con Canning. Viví en todos lados y, sin embargo, eso no me sirvió de nada. Me hubiese gustado haberlo hecho diferente, no pensar así. Por ahí no era el camino, en realidad me estaba destruyendo”.

Brian Fernández, sin equipo a los 32 años

A lo largo de su carrera, el delantero pasó por 17 clubes, entre ellos Defensa y Justicia, Racing, Necaxa, Ferro, Portland Timbers y Unión La Calera. Según el registro compartido, acumula 224 partidos, 86 goles, 20 asistencias y 13.710 minutos disputados. Su última aparición en la lista corresponde a CA Fénix de Uruguay, equipo con el que no sumó minutos.

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En la actualidad, el argentino aseguró que su familia ocupa un lugar fundamental en su proceso personal. “Hoy levanto el celular y estoy contento de saber que tengo un mensaje de mi mamá, de mi hermana, mi hermano, mi hijo y de mi familia. Declaré que va a ser así mi celular, declaré que va a ser así mi vida, y así la voy a sostener. Y es difícil porque es lo que más me costó en mi vida”.