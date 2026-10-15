DT de Betis le puso el ojo al 'Cucho' Hernández tras una noche de Champions; "tiene calidad"

El entrenador del Betis, el chileno Manuel Pellegrini, destacó que "era fundamental sumar tres puntos" en el primer partido "en casa" de la Liga de Campeones (3-2) "para buscar el objetivo, que es pasar ronda", y lamentó que tras un "primer tiempo completo, el 0-0 en el marcador no reflejaba" el mérito de su equipo.

"En el segundo nos pusimos por delante, el Oporto dio la vuelta en unas acciones puntuales, mantuvimos la calma y logramos ganar", resumió en rueda de prensa Pellegrini, para quien "era importante la recuperación temprana" del balón porque el Oporto "sale mucho jugando por el medio".

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Uno de los jugadores destacados fue Juan Camilo 'Cucho' Hernández, quien espero su oportunidad desde el banco de suplentes y anotó el segundo gol de los sevillanos. "Ha tenido goles importantes y hoy le tocó. La responsabilidad de los que entran y los que comienzan es exactamente igual. Tiene calidad para hacer goles", destaco el estratega.

Juan Camilo 'Cucho' Hernández celebra gol del Betis - Foto: AFP

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El técnico santiaguino destacó que "la intensidad fue tremenda" durante todo el encuentro y destacó que "la gente que salió del segundo tiempo entró comprometida", de modo que está "contento por los tres puntos pero también con el rendimiento" de un Betis que "busca la victoria desde el primer minuto".



Pellegrini resaltó "el ambiente es especial" que se genera en la Liga de Campeones después de "veintiún años sin jugarla", así que brindo el triunfo "a la gente, fue una alegría para ellos" el haber sumado en dos jornadas "seis puntos trascendentales para buscar el objetivo".

El entrenador bético, preguntado por el nivel de juego de algunos futbolistas, dijo de Ez Abde que "es positivo ver cuando los jugadores levantan su nivel de juego" y que el marroquí "ha ido madurando y le queda dar mucho más", mientras que de Ángel Ortiz precisó que "entra en las rotaciones, aunque un par de lesiones le han impedido tener continuidad".

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"Es uno más los que han venido de la cantera en los siete años y me alegro por él y por todos, que cuando tienen su oportunidad la aprovechan", dijo Pellegrini, quien no quiso marcar objetivos de futuro en el Betis porque "ahora el sábado viene el Barcelona y después hay otro de Champions (Feyenoord)".

Pellegrini lo que sí quiso destacar fue el ver a un equipo "comprometido" para estar "centrado en el siguiente partido" y, preguntado por su renovación, aclaró que "la respuesta es pensar en el partido del Barcelona el sábado".

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"Ahora no está el tema sobre la mesa, ahora está el avanzar como se ha hecho en estos siete años muy importantes para seguir mejorando en todos los sentidos", subrayó.