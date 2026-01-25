Síguenos en:
Tendencias:
SANTA FE
MARINO HINESTROZA
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / ¿Polémica en El Campín?: vea el gol anulado a Jorge Arias en Millonarios vs. Junior

¿Polémica en El Campín?: vea el gol anulado a Jorge Arias en Millonarios vs. Junior

Millonarios anotó el 2-2 en el partido contra Junior, sin embargo, tras la revisión del VAR, el gol de Jorge Arias no fue convalidad por fuera de juego.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 25 de ene, 2026
Comparta en:
Jorge Arias, jugador de Millonarios
Jorge Arias, jugador de Millonarios
@jorgearias17/Instagram

Publicidad

Publicidad

Publicidad