¿Polémica en El Campín?: vea el gol anulado a Jorge Arias en Millonarios vs. Junior

Este domingo, Millonarios anotó gol en el comienzo de la segunda parte para poner el 2-2 contra Junior. Sin embargo, el VAR intervino y anuló la acción por fuera de juego.

A los 47 minutos, Carlos Darwin Quintero cobró un tiro de esquina, Mateo García cabeceó y Mauro Silveira atajó, pero la pelota también tocó el travesaño. En el rebote Beckham Castro asistió de cabeza a Jorge Arias, quien también anotó con un testarazo.

El árbitro Héctor Rivera recibió indicaciones de la sala VAR y terminó anulando el tanto. El analista arbitral Andrés Grimaldos aclaró que la decisión fue correcta: "ADELANTADO: Allí está la medición que hicieron el VAR Picón y el AVAR Alzate en la acción de gol anulada a Millonarios. Jorge Arias se encuentra por delante de la línea del balón. Es fuera de juego, además por un buen margen".

✅ ADELANTADO: Allí está la medición que hicieron el VAR Picón y el AVAR Alzate en la acción de gol anulada a Millonarios. Jorge Arias se encuentra por delante de la línea del balón. Es fuera de juego, además por un buen margen #LigaBetPlay pic.twitter.com/Gz9Nb9UIFX — EL VAR CENTRAL (Andrés Grimaldos) (@ElVarCentral) January 26, 2026

Vea el gol anulado a Jorge Arias en Millonarios vs. Junior



⚽🔵 ¡Posición adelantada y no hay gol de Millonarios! ¡Respira Junior! #LALIGAxWIN pic.twitter.com/NL4szGy0kq — Win Sports (@WinSportsTV) January 26, 2026