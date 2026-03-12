Síguenos en:
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / "Hay precauciones porque nadie quiere perderse el Mundial 2026, pero yo no me guardo nada"

"Hay precauciones porque nadie quiere perderse el Mundial 2026, pero yo no me guardo nada"

Esas fueron las palabras de Álvaro Angulo, jugador colombiano de Pumas de la UNAM, ante las lesiones de grandes figuras en los últimos días de cara al Mundial 2026.

Por: EFE
Actualizado: 12 de mar, 2026
Comparta en:
Álvaro Angulo en juego con Pumas de la UNAM en la Liga MX.
Álvaro Angulo en juego con Pumas de la UNAM en la Liga MX
Getty

Publicidad

Publicidad

Publicidad