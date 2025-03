"Por eso hay tanto paquete en Colombia"; sigue polémica por jugada de Néyser Villareal

El exfutbolista Arnulfo Valentierra se pronunció sobre la polémica jugada que hizo Néyser Villareal en el triunfo de Millonarios 2-0 frente a Santa Fe . El antiguo volante de creación entró en la controversia que se ha armado por esto, en el ambiente del fútbol colombiano.

Valentierra, que es recordado en Once Caldas por conquistar la Copa Libertadores de 2004, se pronunció en sus redes sociales del hecho que ha causado furor para los azules en las últimas horas en el 'clásico capitalino', asegurando, que no se puede perder la diversión de lo que es el fútbol.

"El fútbol le quieren quitar la esencia que es diversión, por eso hay tanto paquete en el futbol colombiano y por eso les da rabia todo porque no tienen la capacidad de divertir al que paga la boleta, no acoliten lo mediocre", escribió en la red social X.

La jugada que ha tenido varios puntos de vista entre aficionados, medios de comunicación y amantes de fútbol, ha generado debate si está bien o no, en el fútbol profesional.

Arnulfo, no se quedó atrás para dar su opinión y reaccionar por medio de sus redes sociales, al tema que ha estado 'caliente', luego de finalizar el compromiso entre los equipos tracciónales de Bogotá.

Al exfutbolista de recordad paso en Once Caldas, también se le vio en su momento hacer esta jugada, en las semifinales de la Copa Libertadores frente a Sao Paulo.

Cabe recordar que quien hizo famosa esta jugada en las ultimas semanas fue Francisco Chaverra con Independiente Medellín, haciéndolo frente al mismo Millonarios en el Estadio El Campín, y hace pocos días frente a Nacional en el 'clásico paisa', desatando también molestias en el rival y cantidad de comentarios a favor y en contra.

Lo que si es cierto es que, tanto Villarreal, como el jugador del 'DIM' vieron la tarjeta amarilla en sus respectivos juegos, tras dictaminase por el arbitro como 'provocación al rival.

Más declaraciones tras la jugada de Neyser Villareal

"Yo no estoy en contra de las jugadas de fantasía, para nada. Por el contrario, soy uno de los que admiro cuando un jugador tiene la capacidad de hacer una jugada de fantasía, pero hay que escoger el momento, hay que enseñarle, no solo a Neyser, sino que también a nuestros jóvenes en Colombia, que no solo hacerla cuando se gana un partido y se está en condición de local", dijo Hugo Rodallega.

"Esas son jugadas que traen repercusiones. A nosotros también nos la hicieron y hubo gente descontenta. Son cosas que está bien hacerse cuando el partido está 0-0, son cosas que se van aprendiendo. En lo personal no es algo que me moleste", argumentó Andrés Llinás.