Presidente de Millonarios se defiende de las críticas: "no hemos abandonado a los hinchas"

En medio de su más reciente rueda de prensa, el presidente de Millonarios FC , Enrique Camacho , habló de los objetivos de la escuadra azul de la capital del país para este 2025, contando además infidencias de la llegada del nuevo director técnico del equipo, David González , afirmando que con la salida de Alberto Gamero "quedaron sin un plan B". Además dejó en claro que a pesar de toda las adversidades, "no han dejado de lado a la hinchada".

En ese contacto con los periodistas, Camacho, que estuvo acompañado del director técnico del club y del histórico goleador de Colombia, Radamel Falcao García; contó entre otras cosas, que la renovación del 'Tigre' era uno de los grandes objetivos del mercado de fichajes, pero que además tienen hasta el 7 de marzo para incorporar jugadores a la plantilla.

"Al hincha no los hemos abandonado, no estoy hablando con los hinchas todos los días, pero los mensajes son claros. Nosotros terminamos y decidimos que el proceso del director técnico era continuar, con él (Alberto Gamero) tuvimos varias conversaciones; lamentablemente el 31 de diciembre renunció. Nosotros el 31 de diciembre no teníamos ningún plan B, no teníamos ninguna alternativa, no teníamos esa expectativa de que fuera a ocurrir", contó Camacho, justificando la falta de fichajes en el final de la temporada de 2024 y el inicio del 2025 para millonarios.

Sobre la llegada de David González como director técnico, el presidente de los 'embajadores' contó que "afortunadamente hemos venido siempre trabajando y evaluando el desempeño de otros equipos y el desempeño de otros técnicos y pudimos llegar a conversar, a contactar a David González, técnico que nos parecía que podía ser aquel que se inspirara y continuara el proceso en Millonarios, y orientarlo hacia que aceleradamente ganemos títulos".

"Teníamos que entrar en una conversación con él, una negociación, eso no son momentos de un día para otro, estamos desde el 31 de diciembre armando la parte técnica, el cuerpo técnico, lo armamos en los primeros 10 días de enero; él se incorpora, tiene que conocer a los jugadores, conociendo a los jugadores tenemos el respeto máximo por el cuerpo técnico", aseguró sobre este proceso que arranca en este año.

Al ser cuestionado sobre si llegarán o no refuerzos, el presidente de los 'embajadores, afirmó que: "El profe hasta hora estaba mirando qué requería, nos va a ir informando, tenemos hasta el 7 de marzo una ventana, estamos apretados porque naturalmente nos renunció el técnico el último día del año, estamos trabajando en ese sentido"

¿Quién elige los refuerzos en Millonarios?

De igual manera, Enrique Camacho señaló que a pesar de tener influencia en las contrataciones, todo en Millonarios se hace con la aceptación del cuerpo técnico: "Yo no decido quiénes son los jugadores que juegan y los que no juegan, ni tampoco los refuerzos, eso lo estudiamos lógicamente entre varios, pero la decisión tiene que venir también aceptada por el cuerpo técnico. Sobre esa base estábamos trabajando también la continuidad de Radamel Falcao, hasta ahora lo hemos concretado, entonces no habían muchas noticias que dar diferentes de las que estábamos trabajando en todos esos temas".

En la rueda de prensa, al dirigente le mencionaron el tema de los costos de los abonos, a lo que contestó que "los abonos salieron ahora, también tenemos una situación con el estadio, estamos discutiendo con 'Sencia' los nuevos contratos, porque naturalmente es diferente a IDRD (Instituto Distrital de recreación y deporte), que era tradicionalmente la historia del estadio; tenemos que definir eso con mucho cuidado para ver cómo iba a ocurrir la temporada, por eso no se podía salir con abonos, sino sabiendo en dónde íbamos a jugar, en qué condiciones íbamos a jugar, qué costos iba a tener y poco a poco se van aclarando las cosas".

"En medida que se aclaren las vamos comunicando y las vamos emitiendo y ahí vamos, pero seguiremos trabajando en ese sentido porque el equipo vaya requiriendo todo lo que se demande por parte de lo que requerimos nosotros también para que el equipo sea campeón", finalizó.