Primeros videos de la invasión de hinchas en Real Cartagena vs. Real Cundinamarca

El partido del Torneo BetPlay II-2025 se suspendió en los últimos minutos luego de que los aficionados del Real Cartagena ingresaran a la cancha del Jaime Morón León.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 12 de nov, 2025
Real Cartagena vs. Real Cundinamarca.
