Primeros videos de la invasión de hinchas en Real Cartagena vs. Real Cundinamarca

El fútbol de ascenso en Colombia ya está en su recta final y este miércoles Real Cartagena recibió a Real Cundinamarca por la fecha 3 de los cuadrangulares finales del Torneo BetPlay II-2025. El encuentro no tuvo mayores polémicas e incidencias en el juego hasta que al minuto 90 se suspendió por invasión de hinchas en el estadio Jaime Morón León. En ese momento el marcador estaba igualado 0-0.

En redes sociales circula un video que pone en evidencia a los aficionados heróicos. Los hechos se presentaron en la tribuna sur y la Policía tuvo que intervenir rápidamente. En las imágenes se ve que dos jugadores del Cartagena intentan acercarse para pedir calma.

Transcurridos seis minutos los jugadores ingresaron a los camerinos y se pensó que ahí habían terminado las acciones.

Vea el video de la invasión de los hinchas del Real Cartagena

Real Cartagena siendo Real Cartagena👻 pic.twitter.com/nplAhf2y8k — Abraham (@Abrahamescribe) November 13, 2025

El partido se reanudó

Si bien el juego se suspendió, luego de 30 minutos la pelota rodó de nuevo porque practicamente no se jugó la adición. Lo curioso es que eso ocurrió tiempo después. "Hace un ratico @Dimayor publicó que el partido de Cartagena terminó y ahora borró el trino. Dicen en Win que lo van a reanudar. Qué recocha somos", contó el periodista José Orlando Ascencio en redes sociales.