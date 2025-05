¿Qué resultados necesita Nacional para ser cabeza de grupo en los cuadrangulares de Liga?

Este domingo 25 de mayo, Atlético Nacionalenfrentará a Junior, en el estadio Atanasio Girardot, por el duelo correspondiente a la última jornada del ‘Todos contra Todos’ en la Liga BetPlay I-2025.

Y es que, a pesar que el cuadro paisa se encuentra ya clasificado y llega sin afanes a la fecha 20, hay algo de por medio mucho más grande a lo que los verdes le apostarían a ganar; se trata del punto invisible.

Para lograr esto, Nacional debe quedar de primero o segundo en la tabla de posiciones, teniendo en cuenta que así podría ser cabeza de grupo y aspirar a esas ventajas deportivas, en caso de una definición por puntos, para definir a uno de los finalistas del fútbol colombiano.

Atlético Nacional recibe al Junior por la fecha 20 de la Liga BetPlay I-2025. Archivo Colprensa

¿Qué resultados necesita Atlético Nacional para ser cabeza de serie?

En el escenario donde ganen contra Junior, sin importar la diferencia de goles; los verdes deben esperar que América y/o Tolima empaten o pierdan.



En caso de que los ‘verdolagas’ igualen frente a los ‘tiburones’, deben esperar que América y Tolima pierdan sus respectivos juegos para llegar a los 36 puntos y, por diferencia de gol (+17), superar a los caleños (+15) e ibaguereños (+12).



Perdiendo, Atlético Nacional no tiene opción alguna para terminar como cabeza de serie, por lo que quedaría a la espera de lo que suceda en el sorteo y así definir los rivales a enfrentar en los cuadrangulares finales del fútbol colombiano.

*Cabe destacar que América enfrentará en esta última fecha a Independiente Medellín en el estadio Pascual Guerrero, mientras que Deportes Tolima visitará a Águilas Doradas en el estadio Alberto Grisales, de Rionegro.

Por otra parte, los verdes actualmente son terceros con 35 unidades, una menos que rojos y vinotintos.

Así se jugará la última jornada del ‘Todos contra Todos’:

Viernes 23 de mayo

Pereira 3-0 Equidad

Sábado 24 de mayo

Envigado 1-0 Llaneros

Fortaleza 0-1 Unión Magdalena

Domingo 25 de mayo

Millonarios vs. Boyacá Chicó (4:00 p.m.)

Atlético Nacional vs. Junior (4:00 p.m.)

Once Caldas vs. Deportivo Cali (4:00 p.m.)

Tolima vs. Águilas Doradas (4:00 p.m.)

Atlético Bucaramanga vs. Pasto (4:00 p.m.)

Alianza FC vs. Independiente Santa Fe (4:00 p.m.)

América de Cali vs. Independiente Medellín (4:00 p.m.)