Rafael Dudamel le puso fin a las especulaciones: "Es una decisión familiar"

Rafael Dudamel le dijo adiós a su exitoso ciclo con el Atlético Bucaramanga , escuadra a la que logró sacar por primera vez campeona del fútbol colombiano en el primer semestre del 2024. El DT venezolano compareció este jueves en rueda de prensa para despedirse de los hinchas, de los jugadores y de todo el departamento de Santander; se mostró muy emocionado, al punto de que no pudo evitar las lágrimas.

El timonel dejó claro en su intervención cuáles fueron los reales motivos para no seguir al frente del banquillo del equipo 'leopardo'; Dudamel sostuvo que su determinación se debió a motivos familiares. Le puso fin a las especulaciones.

"Manifestarle a toda la ciudad, al mundo del fútbol que el único motivo es una decisión familiar, he querido cerrar y limpiar cualquier tipo de especulaciones, nada que tenga que ver con lo contractual, con la llegada o salida de jugadores, quiero cancelar esas especulaciones, he tenido una buena relación con Óscar Álvarez Júnior (presidente) y su padre (máximo accionista), he entendido la esencia y las particularidades de ellos como dueños y eso nos ha permitido llevar una relación con respeto", esas fueron las palabras que pronunció de entrada el exseleccionador de Venezuela Sub-17 y Sub-20.

Rafael Dudamel, director técnico del Atlético Bucaramanga, Foto: Colprensa

Dudamel Ochoa estuvo al frente del Bucaramanga casi un año, ya que había llegado el pasado 2 de diciembre del 2023 logrando el título de la Liga Betplay I-2024 y llegando en este segundo semestre a las semifinales de la Copa Betplay y en la Liga II no pasó a la instancia de los cuadrangulares finales.

"Fue un ciclo inolvidable, quiero decirle a la hinchada y a todo Santander, gracias, ya los extraño, han sido 12 meses en los que hemos trabajado con mucha dedicación y mucha ilusión, desde los primeros días nos hicieron sentir como en casa, el cariño fue único y los vamos a extrañar", continuó.

Por último, el estratega originario de San Felipe, ciudad capital del Estado Yaracuy, volvió reiterar que su decisión de dar un paso al costado del banco técnico de debió para compartir un poco más con su familia.

"Hoy doy por terminado este ciclo, para disfrutar de mi familia, he querido pedirle a mi esposa que me acompañe porque ha sido un año muy difícil desde lo familiar, por no estar cerca de mis tres hijos y mi esposa. Mi hijo pequeño hasta hace poco me dijo papá, me voy con el corazón cargado de emociones, pero hay un lado de mi vida que está requiriendo ese amor familiar y ellos están necesitando al papá y al esposo en la casa", concluyó Dudamel.