Rafael Dudamel y la temporada en la que lo llamaron para ser técnico de Nacional

Rafael Dudamel es muy cercano al fútbol colombiano y a nuestro país en general. Fue acá en donde siendo arquero tuvo pasos por clubes como Huila, Santa Fe, Millonarios , América y Cali. Ya después cuando llevó su camino a los banquillos técnicos, ya hecho historia con títulos con Deportivo Cali y con Atlético Bucaramanga.

El venezolano tiene prestigio y ha hecho su nombre en nuestras tierras, hecho por el que fue invitado al programa 'Caracol Sportcast', en el que tuvo una charla abierta y sincera con nuestra periodista Marina Granziera.

Acá los apartes más significativos de la entrevista con Rafael Dudamel

Ser arquero...

"Me mandaron al arco porque no era bueno con los pies. Empecé como delantero, luego me pasaron a ser mediocampista, y así fui retrocediendo hasta ser arquero".

Publicidad

Espejos en el arco

"Yo era muy admirador de Óscar Córdoba, Iker Casillas, Gianluigi Buffon, desde lo futbolístico y sin conocer sus vidas privadas. Hacían ver todo muy fácil. Yo me formé como arquero, pero no era bueno".

Secretos de su labor

"Fui lo que fui, gracias a la dedicación, el profesionalismo y el carácter. Además, marcar la diferencia desde la manera como uno habla, se expresa, viste, camina, trata a los demás, todo".

Publicidad

Ojo en Colombia

"Crecí viendo a la Selección Colombia en las Eliminatorias Sudamericanas y Mundiales. Jugaban muy bien. Por eso, cuando se me dio lo de venir a Colombia, no lo pensé".

Rafael Dudamel, técnico venezolano. Foto: AFP

Delantero temible

"Iván René Valenciano fue el delantero más difícil al que me enfrenté. Tenía el arco entre ceja y ceja. Balón que tenía cerca, remataba al arco. Hicimos una buena relación después, pero era bravo en la cancha".

Secretos de técnico

"Siempre he sido un técnico muy afectivo y cercano con los entrenadores, pero recuerdo que una vez que dirigí a Jean Beausejour, me dijo: 'a mí, no me des abrazos, porque esos me los dan mis hijos y esposa'. Yo lo entendí, agradecí su sinceridad y está bien".

Llamada de un grande

"Tuve la oportunidad de dirigir a Atlético Nacional en 2018, pero estaba al frente de la Selección Venezuela, en un lugar bien, tranquilo y cómodo".