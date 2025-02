"Luis Díaz hizo un gol como el de Lionel Messi; empezó desde la mitad y se sacó a todos"

Luis Díaz es el orgullo de millones de colombianos y, en especial, de su familia. Por eso, cada vez que su padre habla del futbolista, lo hace con sentimiento. Prueba de ello fue lo hecho en una larga charla con Ricardo Orrego, en el programa 'Caracol Sportcast', de la plataforma Ditu. Allí, no ocultó su alegría al recordar todo lo que su hijo ha conseguido, siendo estrella de Liverpool y habiendo figura en Barranquilla, Junior y Porto.

"'Lucho' es extremo, volante interno y aún así es goleador. Imagínese donde hubiera jugado como '9'. Ha sido una carrera importante y donde no todo el mundo es capaz de aguantar así de fuerte. Salir de la Selección Guajira, llegar a Barranquilla, dar el salto a Junior, volar a Porto y ahí a Inglaterra, no es fácil. El fútbol inglés es la liga más exigente", contó de entrada Luis Manuel Díaz, antes de revelar más detalles de 'Lucho'.

"Mucha gente se preocupó y me decían que le dijera a Lucho que se esperara, pero llegó así, aceptó y se adaptó. A la gente, al entrenador y a los compañeros, les gusta, entonces vamos bien por el momento", añadió en su respuesta. De hecho, hubo espacio para una que otra broma, pues el periodista le preguntó: ¿La vida de qué famoso le gustaría llevar?; a lo que contestó, entre risas: "La de Luis Díaz, así sabroso".

Pero que el guajiro esté donde está, destacándose en Liverpool, no es casualidad y su padre ha jugado un papel fundamental en el día a día. "Mi relación con él es buena. Soy como el amigo que acompaña y aconseja. En mis inicios con Luis, siempre fueron consejos y los aceptó: comportarse, ser disciplinado, recuerde de dónde viene, haga las cosas bien, se enfoque en sus objetivos, no olvide el regate, la velocidad, levantar la cabeza y rematar", dijo.

Luis Díaz, delantero colombiano de Liverpool, celebra una victoria en la Premier League Getty Images

"Todo eso se lo digo antes de cada partido. Ya luego, tras el juego, le digo que por qué no hizo algo y en el próximo partido, lo aplica. Es alguien que escucha, atiende y aplica", puntualizó. Ahora, también hubo espacio para viajar en el tiempo, recordar detalles de sus inicios y 'sacar pecho' de su hijo, quien, desde sus primeros momentos en una cancha, dio de qué hablar. "Fuimos al primer torneo y fue la revelación", afirmó.

"Era impresionante todo lo que llegaba a hacer en un campo de juego. Me acuerdo mucho que hizo un gol, empezando desde la mitad de la cancha, parecido al que hizo Lionel Messi, y dejó en el camino a todos hasta anotar. Los directores técnicos me lo pedían prestado para jugar y así fue como en la Selección Guajira, lo hizo bien y se dio a conocer. Luego me nombraron entrenador de la selección indígena y fue mejor", sentenció.