Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Real Cartagena vs. Real Cundinamarca se suspendió en los últimos minutos por invasión de hinchas

Real Cartagena vs. Real Cundinamarca se suspendió en los últimos minutos por invasión de hinchas

Cuando el reloj marcaba el minuto 90, el partido se detuvo porque los hinchas del Real Cartagena invadieron la cancha del estadio Jaime Morón León.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 12 de nov, 2025
Real Cartagena.

