Real Cartagena vs. Real Cundinamarca se suspendió en los últimos minutos por invasión de hinchas

Este miércoles, en el estadio Jaime Moron León, Real Cartagena se enfrentó al Real Cundinamarca por la tercera fecha de los cuadrangulares finales del Torneo BetPlay II-2025, sin embargo, no terminó con el pitazo final sino que tuvo que ser suspendido por invasión de los hinchas 'heroicos'.

Cartageneros y bogotanos empataban 0-0, resultado que no dejaba bien parados a los locales y fue sobre el minuto 90 que se desató la furia de los aficionados. El árbitro detuvo las acciones y la Policía apareció en la cancha para salvaguardar a los jugadores mientras intentaban controlar lo que ocurría principalmente en la tribuna sur.

Si bien esperaron casi seis minutos, el colegiado decidió dar por terminado el encuentro. Ahora solo queda esperar si la Dimayor toma cartas en el asunto y aplica una sanción al equipo y la plaza.