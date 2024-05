Ricardo 'Gato' Pérez reveló la razón por la que dejó a la Dimayor por Millonarios

Luego del fallecimiento de Ricardo 'Pitirri' Salazar, Ricardo 'Gato' Pérez tomó el cargo de director deportivo de Millonarios, siendo anunciado por los aires como uno de los grandes refuerzos de los 'embajadores' para próximos procesos.

Pues bien, resulta que el también exjugador venía destacándose como el gerente deportivo de la Dimayor y tras algunos años en el cargo, decidió dejar la División Mayor del fútbol para vestirse de azul y volver a uno de los clubes donde brilló.

Bajo este contexto, en charla con 'ESPN', el 'gato' reveló la razón que hay detrás de haber decidido sumarse como nuevo director deportivo de Millonarios y qué es lo que buscará hacer bajo este cargo. "Ahora, busco desarrollar mi carrera, como la he venido haciendo desde Fortaleza. Entonces, creo que es una linda oportunidad seguir con el desarrollo de mi carrera en el club que me vio nacer, que es Millonarios", explicó en primera instancia.

"No he tenido la oportunidad de devolverle lo que me dio 'Millos' a mi carrera y, al final, espero poder hacerlo ahora, como lo hice con América y mucho más. Entonces, yo creo que esa es mi motivación personal y también siendo de Bogotá, que estoy en mi casa y eso es una forma de poder demostrar y devolverle a la gente el cariño que siempre me tuvo y el que sentí ahora que regrese", decidió agregar de manera emotiva el ahora director deportivo del cuadro azul de la capital de Colombia.

Publicidad

Más declaraciones del 'Gato' Pérez

¿Qué fue lo primero que hizo al volver a Millonarios?

"Hasta ahora he hecho como el empalme y llenándome de conocimiento nuevo del club".

Publicidad



¿Va a buscar jugadores de renombre para Millonarios?

"A veces, los nombres son importantes, pero lo aprendí en experiencias anteriores que a veces no es realmente el nombre, sino el momento deportivo del jugador que se contrate y es al que se renueva o el que se traiga como refuerzo. Entonces, yo si depronto no buscaría ese nombre de renombre, sino, más bien, ese nombre en las posiciones que el cuerpo técnico considere que se necesite y buscar ese equilibrio entre el buen desempeño y ahora también la parte económica, porque cualquier refuerzo es costoso, pero no quiere decir que no se deba hacer y esperemos que se pueda hacer de la mejor manera".

Su opinión respecto al arbitraje en Colombia

"A veces, llamémoslo de esta manera, el desconocimiento de algunas personas,0 en el sentido que los árbitros no dependen de la Dimayor. Interactuamos con ellos, claro que interactuamos con ellos y claro que queremos que actúen bien, porque es un ecosistema en el que todos convivimos, pero todo ese desconocimiento nos lleva a hacer comentarios o juzgar a las personas y a algunos señores árbitros cuando se equivocan. Lastimosamente, somos seres humanos y cometemos errores, obviamente, un dia el error es a favor o encontra de cualquier equipo y eso hace que esos comentarios sean, para mi, incómodos, pero también estoy tranquilo porque soy alguien organizado y eso me deja dormir en paz y los comentarios de algunas personas simplemente no es que no los escuche, simplemente, lo único que puedo decir es que, cuando se hacen las cosas bien, hay que estar en paz con uno mismo".

Publicidad

Sobre la actualidad de América de Cali

"Creo que que América no ha tenido el mejor semestre y lo digo con todo el cariño, porque estuve como presidente, y espero que tomen las mejores decisiones para que estén en el lugar donde deben estar, que es, por lo general, en las finales".