Santa Fe recuperó tres jugadores importantes: convocados para el partido contra Millonarios

Independiente Santa Fe sueña con la final de la Liga BetPlay I-2025. Para ello, no tiene otra opción que ganarle a Millonarios, este jueves 19 de junio, en el estadio Nemesio Camacho El Campín, por la fecha 6 de los cuadrangulares. Por fortuna, el director técnico, Jorge Bava, recuperó a varios de sus futbolistas, con los que no pudo contar en la anterior jornada frente a Once Caldas.

En la zona de los arqueros, se mantienen Andrés Mosquera Marmolejo y Jhoyler Andrades. Sin embargo, en los defensas aparecen las primeras novedades en la convocatoria, con relación a la que presentó para el duelo con el 'blanco blanco'. A Víctor Moreno, Jhon Meléndez, David Pisciotti, Emmanuel Olivera, Christian Mafla y Jeison Angulo, se sumó el lateral derecho, Elvis Perlaza.

Posteriormente, en el mediocampo, se mantuvieron Yilmar Velásquez, Jhojan Torres, Ewil Murillo, Edwar López, Omar Fernández y Lucas Ríos, pero Tomás Molina salió para darle paso a uno de los referentes e ídolos 'cardenales': Daniel Torres. Por último, en el frente de ataque, sigue Hugo Rodallega, quien es el goleador del primer semestre, pero, ahora, con una compañía diferente.

Para la fecha 5 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay I-2025, el estratega, Jorge Bava, había elegido a Marlon Balanta y Yeicar Perlaza. No obstante, para el clásico capitalino no estará ninguno de los dos y, en su lugar, aparece Harold Santiago Mosquera, que había presentado algunas molestias físicas. De esa manera, recupera una pieza clave en el frente de ataque y habitual titular.

Falcao García, capitán de Millonarios, en un partido contra Santa Fe, por los cuadrangulares de la Liga BetPlay I-2025 Archivo de Colprensa

Publicidad

ARQUEROS



Andrés Mosquera Marmolejo.

Jhoyler Andrades.

DEFENSAS



Víctor Moreno.

Jhon Meléndez.

David Pisciotti.

Emmanuel Olivera.

Christian Mafla.

Jeison Angulo.

Elvis Perlaza.

VOLANTES



Daniel Torres.

Yilmar Velásquez.

Jhojan Torres.

Ewil Murillo.

Edwar López.

Omar Fernández.

Lucas Ríos.

DELANTEROS