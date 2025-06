"Millonarios no debe pensar que ya está ganado, debe respetar a Santa Fe, que es un clásico"

Se viene un día fundamental para conocer cuál será el rival de Independiente Medellín y que saldrá del clásico capitalino entre Millonarios y Santa Fe, que se jugará este jueves 19 de junio, en el estadio El Campín.

Y a horas de ese trascendental compromiso, en Gol Caracol hablamos con Mario Vanemerack, ídolo de los 'embajadores', quien se mostró satisfecho con lo que ha visto de los dirigidos por David González, pero se mostró prevenido con lo de los 'cardenales'.

¿Qué tal lo que vio de Millonarios contra Nacional?

“Me gustó mucho Millonarios. Un partido muy disciplinado, muy táctico, ordenado y esperando bien Millonarios, no dejaron jugar a Nacional, lo presionó en tres cuartos, y bueno, ahí se le dificulta un poco ya que a Nacional no hay que dejarlo jugar, porque si Córdoba hubiese estado derechito, seguramente hubiese sido 2-0 el resultado”.

¿Qué decir del nivel de Falcao en los cuadrangulares?

"Nadie va a descubrir lo que es Radamel, sin duda estos son partidos también que a él le gusta jugar por lo que significan. Y bueno, apareció en los momentos clave que es cuando tiene que aparecer un jugador de ese nivel, de esa categoría, de esa jerarquía. Afortunadamente, ese gol le alcanzó a Millonarios para traerse un triunfo valioso y definir el día jueves en El Campín contra Santa Fe, que va a ser un partido durísimo. Pero sin ninguna duda, Falcao no es un jugador que esté los 90 minutos, porque obviamente por sus lesiones, por su parte física, todavía no está bien. Pero por lo menos, ya con la presencia de él dentro del campo de juego, es muy importante. Primero, le da confianza al equipo, al técnico, y sobre todo a la hinchada. La hinchada lo respalda mucho. Siempre, cada vez que está Falcao, ellos piensan que va a ser algo, que va a hacer el gol, porque sabemos que Falcao vive del gol”.

¿Cómo se dará este clásico Millonarios vs Santa Fe?

“Bueno, en la parte mental yo creo que deben estar bien. Encima cerrar de local, lo que pasa es que Millonarios va a tener la localía, la gente, el entorno. Viene de un triunfo muy bonito contra Nacional, donde eliminar a Nacional, sacarlo de carrera, también influye mucho. Pero hay que tener tranquilidad y no pensar que ya está ganado. Tenemos que respetar a Santa Fe porque es un clásico. Sí que tenemos dos ventajas: tenemos el empate y tenemos la victoria. Sabemos que Santa Fe tiene que ir a buscar el partido, pero ahí es donde entra la inteligencia de los jugadores, del entrenador, que sabrán cómo planificar el partido".

Falcao García, capitán de Millonarios, en un partido contra Santa Fe, por los cuadrangulares de la Liga BetPlay I-2025 Archivo de Colprensa

¿Hay confianza?

“No hay nada dicho en el fútbol, todo puede pasar. Hay que jugar. Tenemos una ventaja, y sería ideal ganar, también por el tema de cerrar de local. Porque si empatamos y gana Medellín por gol, creo que Medellín cerraría. Primero, hay que pensar en hacer un juego con mucha inteligencia. Sabemos que Santa Fe es un equipo muy peligroso, un equipo raro. A veces parece que está noqueado... y aparece. Y cuando vos pensás que va a perder, hace una gran presentación. Vos fíjate: después de perder por goleada con Alianza FC, nadie lo daba como candidato, y hoy está peleando la posibilidad de llegar a una final. No hay que confiarse. Tienen jugadores de experiencia, de categoría, y ellos también vienen en alza. Vienen de ganarle al Once Caldas, saben que tienen que ganar”.

¿Clave tener el punto invisible, no?

“Millonarios tiene esa pequeña ventaja, ese punto invisible. En caso de empate, pasaría. Pero lo ideal es ganar, también para asegurar cerrar en Bogotá. Yo creo que va a ser un partido difícil, peligroso, pero tengo toda la esperanza de que Millonarios pueda llegar a jugar una final nuevamente. Sería muy bueno para toda la afición, para todos los hinchas que siempre esperamos con ansiedad, porque siempre queremos ver a Millonarios campeón. Primero, lo primero: Santa Fe. Después veremos qué pasa. Pero no nos podemos confiar. Tenemos que respetar mucho al rival. Es el clásico de siempre. Así que esperemos que, si Millonarios tiene una presentación como la que hizo en Medellín y en el segundo tiempo contra el Once Caldas, tenemos posibilidad de pasar a la final. Que eso es lo que quiere todo el hincha”.

Acción de juego entre Santa Fe y Millonario, válido por la primera jornada de cuadrangulares. Colprensa

¿Será un clásico con un tinte de final?

“Y va a ser algo muy especial. Acuérdate que, salvo que esto no es una final, es como una previa. Porque acuérdate que cuando Millonarios salió campeón contra Santa Fe, eso lo tienen en la mente los hinchas de Santa Fe, sus jugadores, sus dirigentes. Eso normalmente siempre viene a la memoria. Y para ellos, otra derrota también sería dolorosa. Y bueno, Millonarios también quisiera tener algo parecido a cómo sucedió en esos clásicos cuando fue campeón. Por eso digo que los clásicos son especiales. Hay que saberlos jugar. Los jugadores tienen que estar tranquilos. No tiene que haber expulsiones. Hay que tomarlos con calma, a muerte pero con calma. Sabiendo que nosotros, arrancando el partido, ya estamos en la final. Pero son 90, 95 minutos donde todo puede pasar. Y también hay que aprovechar que en algún momento Santa Fe va a tener que ir a buscarlo".

¿Qué jugadores le han gustado de este Millonarios?

“Millonarios tiene que aprovechar ese espacio donde lo hace bien, especialmente con la salida de Daniel Ruiz, que ha levantado mucho. Ha sido un jugador que, por momentos, fue muy criticado, pero hoy está pasando por un gran momento. Espero que tenga un buen partido. Arévalo viene jugando a buen nivel. Me gustó mucho lo de Llinás y Montero. Estuvieron muy ordenados, muy disciplinados. Y después lo atacaron, le cerraron los espacios, no lo dejaron juntar”.